El Gobierno porteño informó que hay menos chicos en situación de calle, pero alertó por adicciones y salud mental

6YA57XYMYBCURM2KHOMHNA26E4 El Relevamiento de Personas en Situación de Calle (REPSIC), realizado en noviembre de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires mostró estabilidad.

Cuántas personas están en situación de calle

Según el informe oficial, en noviembre de 2025 se registraron:

1.613 personas durmiendo en la vía pública (+3% respecto de mayo).

3.563 personas alojadas en dispositivos de contención (+20%).

El 91% del crecimiento se concentró dentro de los CIS, lo que evidencia un desplazamiento progresivo desde la calle hacia los dispositivos institucionales. En paralelo, 11.726 hogares percibieron el Subsidio Habitacional, una herramienta clave dentro de la estrategia de contención.

Actualmente, la red de CIS cuenta con 58 dispositivos activos y más de 4.900 plazas disponibles, con nuevas incorporaciones durante el último año. La estrategia incluyó centros específicos para personas con problemas de salud mental y patologías duales, espacios con tratamiento avanzado en adicciones, dispositivos para familias, personas mayores y centros que admiten mascotas, una barrera frecuente de acceso.

Como resultado de este enfoque, 1.300 personas egresaron con trabajo, 384 chicos sostuvieron su escolaridad y 800 personas participaron en cursos de formación.

En qué zonas hay más personas en la calle

La mayor concentración de personas en situación de calle en la vía pública se registra en zonas céntricas de la Ciudad de Buenos Aires:

Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución): 34%.

(Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución): 34%. Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal): 15%.

Entre ambas concentran casi el 50% del total. La Comuna 4 representa el 9%, mientras que las comunas 14 y 13 concentran el 8% y el 5%, respectivamente. El resto de la ciudad registra entre 1% y 2%.

Fuerte baja de chicos y adolescentes en la calle

Uno de los datos más destacados del relevamiento es la menor cantidad de niños y adolescentes desde 2022. En noviembre de 2025 se registraron solo 10 casos, equivalentes al 0,6% del total.

El informe detalló que se encontró una sola niña menor de 15 años en la vía pública (0,1%), el nivel más bajo de toda la serie histórica. Además, se censaron 9 adolescentes de entre 15 y 18 años, también el registro más bajo desde que existen mediciones.

Perfil etario y social de la población en calle

El 88% de las personas en situación de calle tiene entre 19 y 59 años, mientras que el 8% corresponde a mayores de 60. El 83% son varones y el 14% mujeres.

En cuanto al lugar de nacimiento, el 31,9% nació en CABA, mientras que el 67,1% nació fuera de la ciudad, principalmente en la Provincia de Buenos Aires. Además, el 68,2% declaró estar en situación de calle desde hace un año o más, y más de la mitad de ese grupo supera los tres años.

Entre los motivos principales, el 42% señaló problemas laborales o económicos, el 33,9% conflictos familiares y el 7% problemas de salud. Casi el 45% afirmó no haber tenido contacto con familiares durante el último año, aunque el informe marcó una leve mejora respecto de la medición anterior.

Balance del relevamiento

El Gobierno porteño destacó que los datos muestran avances en la contención, especialmente en la reducción de chicos en la calle y el fortalecimiento de los CIS. Sin embargo, advirtió que persisten desafíos estructurales, sobre todo en materia de salud mental, adicciones y reconstrucción de vínculos, que siguen siendo los principales obstáculos para lograr una inclusión social sostenida.