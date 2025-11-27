En vivo Radio La Red
EL PEOR FINAL

Conmoción en Puerto Madero: una joven se arrojó al dique y el desenlace fue fatal

Una joven de entre 25 y 35 años se arrojó al Dique 3 durante la madrugada del jueves y desde entonces fue intensamente buscado por buzos tácticos, Policía de la Ciudad y el SAME, hasta que hallaron su cuerpo.

Conmoción en Puerto Madero: un joven se arrojó al dique y el desenlace fue fatal (Foto: captura de video A24)

La mañana de este jueves en Puerto Madero comenzó con una escena de conmoción y tensión luego de que una joven -de entre 25 y 35 años, según testigos- se arrojara al agua cerca de las 6:05 en inmediaciones del Puente de la Mujer. Unas horas después, personal de rescate logró encontrar los restos del hombre.

Un salto que todos vieron, pero nadie pudo evitar

Embed

El episodio fue presenciado por personas que a esa hora transitaban por la zona. Los testimonios coinciden en que la joven no cayó accidentalmente, sino que “se arrojó al agua”, lo que activó de inmediato el operativo de emergencia.

A medida que avanzaban los minutos, la inquietud crecía. Equipos de Policía de la Ciudad, SAME, y unidades tácticas con trajes de neopreno realizaron búsqueda en superficie y en el interior del dique.

Un operativo complejo en un área controlada

Puerto Madero está dividido por diques de profundidad moderada y sin corriente, características que, según los especialistas, suelen facilitar las tareas de rescate.

Un agente táctico consultado explicó: “La profundidad aproximada del Dique 3 es de entre 5 y 7 metros. No hay corriente porque es un espejo de agua contenido”.

Aun así, la búsqueda resultó positiva. Los buzos lograron encontrar el cuerpo.

Se investiga el estado del joven al momento de arrojarse

Uno de los aspectos que las autoridades quieren esclarecer es en qué estado se encontraba la joven antes de lanzarse al agua. Los testigos subrayaron que “no fue un accidente”, sino una acción deliberada.

Las barandas y medidas de seguridad del puente imposibilitan una caída casual, lo que refuerza la teoría de un salto voluntario.

Mientras tanto, la presencia de la Fragata Sarmiento, recortada a lo lejos sobre el espejo de agua, servía como referencia para ubicar el epicentro del operativo.

