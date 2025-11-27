Conmoción en Puerto Madero: una joven se arrojó al dique y el desenlace fue fatal

Un agente táctico consultado explicó: “La profundidad aproximada del Dique 3 es de entre 5 y 7 metros. No hay corriente porque es un espejo de agua contenido”.

Aun así, la búsqueda resultó positiva. Los buzos lograron encontrar el cuerpo.

Se investiga el estado del joven al momento de arrojarse

Uno de los aspectos que las autoridades quieren esclarecer es en qué estado se encontraba la joven antes de lanzarse al agua. Los testigos subrayaron que “no fue un accidente”, sino una acción deliberada.

Las barandas y medidas de seguridad del puente imposibilitan una caída casual, lo que refuerza la teoría de un salto voluntario.

Mientras tanto, la presencia de la Fragata Sarmiento, recortada a lo lejos sobre el espejo de agua, servía como referencia para ubicar el epicentro del operativo.