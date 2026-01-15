A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ESCÁNDALO

Wanda Nara en el ojo de la tormenta por una millonaria deuda en multas de tránsito

Un informe periodístico encendió la polémica alrededor de Wanda Nara por un tema que sorprendió incluso a sus seguidores. Cuántos millones debe la conductora de MasterChef Celebrity.

15 ene 2026, 20:58
Wanda Nara en el ojo de la tormenta por una millonaria deuda en multas de tránsito
Wanda Nara en el ojo de la tormenta por una millonaria deuda en multas de tránsito

Wanda Nara en el ojo de la tormenta por una millonaria deuda en multas de tránsito

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por un dato que generó sorpresa y fuerte repercusión mediática. La información fue revelada por el periodista Santiago Sposato en el programa A la tarde (América TV), donde expuso una cifra impactante vinculada a infracciones de tránsito acumuladas por la empresaria.

Según detalló el periodista, Wanda registra 94 multas entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, lo que conforma una deuda que supera los 16 millones de pesos. Al dar a conocer el informe, Sposato fue contundente: “Es una repetición asombrosa de evasiones a los códigos de convivencia en la calle, la cantidad de infracciones supera ampliamente lo lógico”, expresó al aire.

Leé también

Wanda Nara dijo basta y expuso un chat que lo cambia todo: "¿Quieren lo peor de mí?"

wanda nara dijo basta y expuso un chat que lo cambia todo: ¿quieren lo peor de mi?

El periodista explicó además que no se trata de un solo episodio aislado ni de un único vehículo. “Todas las faltas fueron cometidas con tres vehículos distintos”, remarcó, reforzando la idea de una conducta reiterada en el tiempo.

Otro de los datos que llamó la atención fue el comportamiento reciente de la mediática en la vía pública. Según Sposato, en las últimas semanas se la vio siempre ocupando el asiento de acompañante. “Wanda ya no maneja y siempre aparece como acompañante”, aseguró, un detalle que despertó todo tipo de especulaciones.

Embed

Qué había dicho Wanda Nara sobre su relación con Martín Migueles

Ángel de Brito encendió las redes al compartir imágenes de Wanda Nara y Martín Migueles disfrutando juntos de una tarde al sol en el solárium de la piscina del exclusivo Chateau Libertador. Las fotos, tomadas durante el fin de semana, llamaron especialmente la atención porque surgieron en un contexto en el que, al menos de manera pública, ambos ya se habían mostrado separados.

El revuelo contrastó con las declaraciones que Wanda había dado días atrás en Infama (América TV), donde aseguró que había sido ella quien decidió terminar la relación. En ese marco, también se había hecho referencia a las polémicas que rodean a Migueles, tanto por su vínculo con Elías Piccirillo en presuntas maniobras financieras como por los dichos de Claudia Ciardone, quien afirmó que el empresario habría intentado acercarse a ella semanas atrás.

Sin embargo, tras la viralización de las imágenes, el tema volvió a instalarse con fuerza en LAM (América TV). Allí, Pilar Smith contó detalles del intercambio privado que mantuvo con Wanda, en el que la conductora buscó explicar por qué sigue viéndose con Migueles. Según relató la panelista, Nara sostuvo que con él “tienen muchas cosas que resolver, asuntos que han hecho en el último tiempo”.

La explicación generó sorpresa en el estudio, sobre todo porque varias recordaron situaciones similares del pasado, cuando Wanda había dado por finalizadas otras relaciones que luego retomó públicamente. Pero lo que más desconcertó al equipo fue el argumento que, siempre según Smith, dio la mediática para justificar la continuidad del vínculo: “Dijeron que las nenas están encariñadas con él, que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo”.

Cabe recordar que semanas atrás Wanda había compartido con Migueles y toda su familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su casa de Punta del Este. Durante esa estadía, incluso, celebró en redes los seis meses de relación. Poco después, las declaraciones de Ciardone irrumpieron en los medios y muchos señalaron ese episodio como el detonante de una fuerte crisis.

Por ahora, el panorama sigue siendo confuso. Mientras Wanda se define como soltera en sus declaraciones, las imágenes recientes muestran una cercanía que va mucho más allá de una simple amistad. Así, entre versiones cruzadas, mensajes privados y fotos elocuentes, la incógnita sobre el verdadero estado de la relación sigue abierta.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara A la tarde Multas

Lo más visto