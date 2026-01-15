Wanda Nara en el ojo de la tormenta por una millonaria deuda en multas de tránsito

Embed

Qué había dicho Wanda Nara sobre su relación con Martín Migueles

Ángel de Brito encendió las redes al compartir imágenes de Wanda Nara y Martín Migueles disfrutando juntos de una tarde al sol en el solárium de la piscina del exclusivo Chateau Libertador. Las fotos, tomadas durante el fin de semana, llamaron especialmente la atención porque surgieron en un contexto en el que, al menos de manera pública, ambos ya se habían mostrado separados.

El revuelo contrastó con las declaraciones que Wanda había dado días atrás en Infama (América TV), donde aseguró que había sido ella quien decidió terminar la relación. En ese marco, también se había hecho referencia a las polémicas que rodean a Migueles, tanto por su vínculo con Elías Piccirillo en presuntas maniobras financieras como por los dichos de Claudia Ciardone, quien afirmó que el empresario habría intentado acercarse a ella semanas atrás.

Sin embargo, tras la viralización de las imágenes, el tema volvió a instalarse con fuerza en LAM (América TV). Allí, Pilar Smith contó detalles del intercambio privado que mantuvo con Wanda, en el que la conductora buscó explicar por qué sigue viéndose con Migueles. Según relató la panelista, Nara sostuvo que con él “tienen muchas cosas que resolver, asuntos que han hecho en el último tiempo”.

La explicación generó sorpresa en el estudio, sobre todo porque varias recordaron situaciones similares del pasado, cuando Wanda había dado por finalizadas otras relaciones que luego retomó públicamente. Pero lo que más desconcertó al equipo fue el argumento que, siempre según Smith, dio la mediática para justificar la continuidad del vínculo: “Dijeron que las nenas están encariñadas con él, que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo”.

Cabe recordar que semanas atrás Wanda había compartido con Migueles y toda su familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su casa de Punta del Este. Durante esa estadía, incluso, celebró en redes los seis meses de relación. Poco después, las declaraciones de Ciardone irrumpieron en los medios y muchos señalaron ese episodio como el detonante de una fuerte crisis.

Por ahora, el panorama sigue siendo confuso. Mientras Wanda se define como soltera en sus declaraciones, las imágenes recientes muestran una cercanía que va mucho más allá de una simple amistad. Así, entre versiones cruzadas, mensajes privados y fotos elocuentes, la incógnita sobre el verdadero estado de la relación sigue abierta.



