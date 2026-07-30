Cómo fue del duro rescate de los cuerpos de los siete tripulantes del helicóptero que se estrelló en San Juan

Desde allí, los fallecidos fueron llevados hasta las morgues instaladas en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto y posteriormente serán derivados a la ciudad de San Juan para la realización de las pericias correspondientes.

Qué se investiga sobre el accidente del helicóptero

Mientras continúan los trabajos periciales, la investigación busca establecer qué provocó la caída de la aeronave. Hasta el momento no existe una hipótesis oficial confirmada, aunque periodistas locales señalaron que una de las principales líneas de investigación apunta a las adversas condiciones meteorológicas registradas en la zona.

La presencia de neblina y llovizna podría haber reducido la visibilidad y afectado el control del helicóptero, aunque esa posibilidad deberá ser confirmada por las pericias técnicas que lleva adelante la Junta de Investigación de Transporte.