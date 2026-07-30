En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
tripulantes
Rescate
Tragedia

Cómo fue del duro rescate de los cuerpos de los siete tripulantes del helicóptero que se estrelló en San Juan

Las víctimas ya fueron retiradas del lugar del accidente y trasladadas hacia las morgues de la capital provincial. Una de las principales hipótesis apunta a las malas condiciones climáticas.

Banner Seguinos en google DESK
Cómo fue del duro rescate de los cuerpos de los siete tripulantes del helicóptero. (Foto: NA)

Cómo fue del duro rescate de los cuerpos de los siete tripulantes del helicóptero. (Foto: NA)

Los cuerpos de los siete tripulantes que murieron en el accidente del helicóptero en Valle Fértil, San Juan, fueron rescatados este jueves tras un complejo operativo en la zona del siniestro. Una vez finalizadas las tareas de extracción, comenzó el traslado de las víctimas hacia las morgues de la capital provincial, mientras avanza la investigación para determinar las causas de la tragedia.

Leé también San Juan: quiénes eran los siete ocupantes que murieron tras la caída del helicóptero
Quiénes eran las personas que murieron en el helicóptero que cayó en San Juan. (Foto: redes)

Según informó oficialmente el Gobierno de San Juan, desde las primeras horas de la jornada se desplegó un amplio operativo para concretar el rescate de las personas fallecidas en el accidente aéreo ocurrido en el departamento de Valle Fértil.

Las víctimas ya fueron retiradas del lugar del accidente. (Foto: archivo)

Las víctimas ya fueron retiradas del lugar del accidente. (Foto: archivo)

Del procedimiento participaron de manera coordinada equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal provincial. Las autoridades explicaron que el rescate presentó una alta complejidad debido a las características geográficas del lugar donde cayó la aeronave.

Una vez recuperados los cuerpos, fueron trasladados hasta un punto de encuentro donde aguardaban vehículos Unimog de Gendarmería Nacional, encargados de continuar con el operativo logístico.

Desde allí, los fallecidos fueron llevados hasta las morgues instaladas en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto y posteriormente serán derivados a la ciudad de San Juan para la realización de las pericias correspondientes.

Qué se investiga sobre el accidente del helicóptero

Mientras continúan los trabajos periciales, la investigación busca establecer qué provocó la caída de la aeronave. Hasta el momento no existe una hipótesis oficial confirmada, aunque periodistas locales señalaron que una de las principales líneas de investigación apunta a las adversas condiciones meteorológicas registradas en la zona.

La presencia de neblina y llovizna podría haber reducido la visibilidad y afectado el control del helicóptero, aunque esa posibilidad deberá ser confirmada por las pericias técnicas que lleva adelante la Junta de Investigación de Transporte.

En pocas palabras

  • Rescate de cuerpos: Siete tripulantes fallecidos de helicóptero fueron rescatados en San Juan.
  • Investigación en curso: Se analizan las causas del accidente, apuntando a malas condiciones climáticas.
  • Traslado a morgues: Las víctimas fueron llevadas a la capital provincial para pericias.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
tripulantes Rescate San Juan Tragedia Helicóptero
Notas relacionadas
Tragedia en San Juan: la esperanza que mantuvo el hermano de una de las víctimas del helicóptero
Cómo es el operativo para rescatar los cuerpos de las víctimas del helicóptero que cayó en San Juan
Fue a operarse un quiste ovárico y le extirparon la vejiga: terminó con consecuencias irreversibles

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar