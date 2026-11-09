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Monumento
Papa León XIV
Sumo Pontífice

La historia del Monumento de los Españoles, el lugar elegido para recibir al papa León XIV

El histórico monumento de Palermo será escenario de una misa y una vigilia con jóvenes durante la visita del Pontífice. Su ubicación, su valor patrimonial y dos grandes acontecimientos religiosos explican la elección del lugar.

El Monumento de los Españoles: casi un siglo de historia y un nuevo encuentro con el Papa.

El Monumento de los Españoles: casi un siglo de historia y un nuevo encuentro con el Papa.

El Monumento de los Españoles, uno de los espacios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, será uno de los principales escenarios de la visita del papa León XIV a la Argentina. Ubicado en el barrio de Palermo, el predio recibirá dos encuentros multitudinarios del Pontífice: una misa y una vigilia con jóvenes.

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Misa del papa León XIV en Buenos Aires: horarios, recorrido del papamóvil, accesos y transporte. (Foto: Reuters)

La elección del lugar no es casual. Además de su ubicación estratégica, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, rodeado de amplios espacios verdes, el monumento tiene una importante historia vinculada a las grandes manifestaciones religiosas del país.

Entre sus antecedentes más destacados aparecen el XXXII Congreso Eucarístico Internacional de 1934 y la multitudinaria misa que celebró Juan Pablo II el 12 de junio de 1982, durante su primera visita a la Argentina.

El antecedente de Juan Pablo II: la multitudinaria misa de 1982

Uno de los principales motivos que explican la elección del Monumento de los Españoles es su historia como escenario de grandes encuentros religiosos.

El 12 de junio de 1982, durante su primera visita a la Argentina, el papa Juan Pablo II encabezó una misa multitudinaria en ese mismo lugar. Según las crónicas de la época, alrededor de dos millones de personas participaron de la celebración.

El encuentro se produjo en los últimos días de la Guerra de Malvinas, cuando el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido atravesaba sus horas finales. En ese contexto, la convocatoria tuvo un fuerte significado religioso y social, con miles de personas reunidas para rezar por el país.

Ahora, más de cuatro décadas después, el espacio volverá a recibir a un jefe de la Iglesia católica en una convocatoria de alcance masivo.

El papa Juan Pablo II encabezó una misa multitudinaria en ese mismo lugar. (Foto: archivo)

El papa Juan Pablo II encabezó una misa multitudinaria en ese mismo lugar. (Foto: archivo)

El Congreso Eucarístico de 1934: otro antecedente religioso del monumento

La historia del lugar también está vinculada con otro acontecimiento importante para la Iglesia católica: el XXXII Congreso Eucarístico Internacional, realizado en Buenos Aires en 1934.

Fue el primer encuentro de esas características organizado en América Latina y contó con la presencia del cardenal italiano Eugenio Pacelli, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Estado de la Santa Sede.

Cinco años después, Pacelli fue elegido Papa y adoptó el nombre de Pío XII. El congreso convirtió a Buenos Aires en un centro de convocatoria para fieles de distintos lugares y consolidó al Monumento de los Españoles como un escenario de referencia para las grandes celebraciones religiosas.

Dónde queda el Monumento de los Españoles y cuál es su historia

El monumento está ubicado en Palermo, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en una zona rodeada de parques y espacios verdes que permite organizar encuentros con una importante concurrencia.

Su nombre original es "La Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas". Fue una donación de la colectividad española residente en el país con motivo del centenario de la Revolución de Mayo de 1810.

La obra fue diseñada por el escultor español Agustín Querol y comenzó a construirse en 1910, bajo la dirección de Cipriano Folgueras. Sin embargo, distintos inconvenientes demoraron su finalización: la muerte de Folgueras en 1911, conflictos laborales en las canteras de mármol de Carrara, Italia, y el naufragio del transatlántico Príncipe de Asturias en 1916, que transportaba esculturas originales destinadas al monumento. Finalmente, fue inaugurado en 1927.

Con una altura de 24,5 metros y una marcada influencia del art nouveau, la estructura está coronada por una figura de mármol que representa a la República. En su composición también aparecen referencias simbólicas a los vínculos entre España y América y un fragmento del preámbulo de la Constitución argentina.

En la base se destacan cuatro figuras alegóricas que representan distintas regiones del país: la Pampa, los Andes, el Chaco y el Río de la Plata.

Así, el monumento que nació como un homenaje a los vínculos históricos entre España y la Argentina volverá a convertirse en un punto de encuentro multitudinario, esta vez durante la visita de León XIV.

En pocas palabras

  • Monumento de los Españoles: Elegido para albergar misa y vigilia del Papa León XIV.
  • Antecedentes religiosos: Ya fue escenario del Congreso Eucarístico (1934) y misa de Juan Pablo II (1982).
  • Historia y ubicación: Originalmente "La Carta Magna", donado por españoles, inaugurado en 1927 en Palermo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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