La historia del Monumento de los Españoles, el lugar elegido para recibir al papa León XIV

El 12 de junio de 1982, durante su primera visita a la Argentina, el papa Juan Pablo II encabezó una misa multitudinaria en ese mismo lugar. Según las crónicas de la época, alrededor de dos millones de personas participaron de la celebración.

El encuentro se produjo en los últimos días de la Guerra de Malvinas, cuando el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido atravesaba sus horas finales. En ese contexto, la convocatoria tuvo un fuerte significado religioso y social, con miles de personas reunidas para rezar por el país.

Ahora, más de cuatro décadas después, el espacio volverá a recibir a un jefe de la Iglesia católica en una convocatoria de alcance masivo.

El papa Juan Pablo II encabezó una misa multitudinaria en ese mismo lugar. (Foto: archivo)

El Congreso Eucarístico de 1934: otro antecedente religioso del monumento

La historia del lugar también está vinculada con otro acontecimiento importante para la Iglesia católica: el XXXII Congreso Eucarístico Internacional, realizado en Buenos Aires en 1934.

Fue el primer encuentro de esas características organizado en América Latina y contó con la presencia del cardenal italiano Eugenio Pacelli, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de Estado de la Santa Sede.

Cinco años después, Pacelli fue elegido Papa y adoptó el nombre de Pío XII. El congreso convirtió a Buenos Aires en un centro de convocatoria para fieles de distintos lugares y consolidó al Monumento de los Españoles como un escenario de referencia para las grandes celebraciones religiosas.

Dónde queda el Monumento de los Españoles y cuál es su historia

El monumento está ubicado en Palermo, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en una zona rodeada de parques y espacios verdes que permite organizar encuentros con una importante concurrencia.

Su nombre original es "La Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas". Fue una donación de la colectividad española residente en el país con motivo del centenario de la Revolución de Mayo de 1810.

La obra fue diseñada por el escultor español Agustín Querol y comenzó a construirse en 1910, bajo la dirección de Cipriano Folgueras. Sin embargo, distintos inconvenientes demoraron su finalización: la muerte de Folgueras en 1911, conflictos laborales en las canteras de mármol de Carrara, Italia, y el naufragio del transatlántico Príncipe de Asturias en 1916, que transportaba esculturas originales destinadas al monumento. Finalmente, fue inaugurado en 1927.

Con una altura de 24,5 metros y una marcada influencia del art nouveau, la estructura está coronada por una figura de mármol que representa a la República. En su composición también aparecen referencias simbólicas a los vínculos entre España y América y un fragmento del preámbulo de la Constitución argentina.

En la base se destacan cuatro figuras alegóricas que representan distintas regiones del país: la Pampa, los Andes, el Chaco y el Río de la Plata.

Así, el monumento que nació como un homenaje a los vínculos históricos entre España y la Argentina volverá a convertirse en un punto de encuentro multitudinario, esta vez durante la visita de León XIV.