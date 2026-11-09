Así fue la presentación de Abel Pintos ante el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: el emotivo momento

Abel Pintos fue el artista encargado de cantarle al papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole del lunes por la mañana.
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El cantante Abel Pintos estuvo el lunes en el Cottolengo Don Orione y le cantó al papa León XIV en su visita al país. Su testimonio a PrimiciasYa.com en la previa.
Abel Pintos fue el artista encargado de cantarle al papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole del lunes por la mañana.
En medio de la visita histórica a la Argentina, el cantante estuvo a cargo de cantar su clásico tema La llave y protagonizar un emotivo momento en la ceremonia antes del discurso del Sumo Pontífice.
El artista comenzó a entonar una de sus canciones más representativas en medio de un clima de profunda emoción entres los presentes y el aplauso final de todos.
El Papa observó atentantamente al cantante durante ese momento en la Zona Sur del conurbano bonaerense y luego seguirá adelante con su agenda prevista para el día lunes 9 de noviembre donde luego encabezará una misa en el Monumento de los Españoles en Palermo.
Abel Pintos vivió así uno de los momentos más emotivos e involvidables de su vida al tener el honor de cantante al Papa en su visita a la Argentina a 39 años de lo que fue la última visita del Santo Padre al país.
Reviví la presentación de Abel Pintos al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.
Video: América Tv.
En una entrevista exclusiva con PrimiciasYa.com, Abel Pintos contó cómo se prepara para el encuentro con el papa León XIV y revelaba qué canciones le gustaría interpretar.
“Tratando de regular las emociones, pero, por supuesto, muy contento, emocionado y con mucha expectativa. Sirvió mucho el ensayo que hicimos el otro día porque, de alguna manera, uno también termina de entender cómo va a ser la situación un poco real. Todo es muy protocolar”, señaló el artista.
Remarcó además sobre la importancia de poder preparar todos los detalles con tiempo: “Hay que hacer todo de manera muy prolija y muy concreta porque los tiempos son muy acotados. Cuando puedo ensayar algo y puedo entender cómo van a ser las cosas, también me da equilibrio”.
En ese sentido, Abel Pintos reconocía qué temas le gustaría cantarle al Sumo Pontífice: “A mí me gustaría cantar ‘La llave’ y ‘Motivos’”, reveló.
Sin embargo, aclaró que la elección todavía estaba sujeta a lo que definieran quienes llevan adelante la organización: “Se propusieron varias cosas y me gusta dejarlo como en manos de quienes realmente llevan adelante todo. Y después, cuando a mí me digan, yo ya estoy listo. Así que veremos qué sale de todo eso”, concluyó el cantante en exclusiva.