Así fue la presentación de Abel Pintos ante el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: el emotivo momento

Abel Pintos vivió así uno de los momentos más emotivos e involvidables de su vida al tener el honor de cantante al Papa en su visita a la Argentina a 39 años de lo que fue la última visita del Santo Padre al país.

Reviví la presentación de Abel Pintos al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

Video: América Tv.

Qué decía Abel Pintos en exclusiva antes de cantarle al papa León XIV

En una entrevista exclusiva con PrimiciasYa.com, Abel Pintos contó cómo se prepara para el encuentro con el papa León XIV y revelaba qué canciones le gustaría interpretar.

“Tratando de regular las emociones, pero, por supuesto, muy contento, emocionado y con mucha expectativa. Sirvió mucho el ensayo que hicimos el otro día porque, de alguna manera, uno también termina de entender cómo va a ser la situación un poco real. Todo es muy protocolar”, señaló el artista.

Remarcó además sobre la importancia de poder preparar todos los detalles con tiempo: “Hay que hacer todo de manera muy prolija y muy concreta porque los tiempos son muy acotados. Cuando puedo ensayar algo y puedo entender cómo van a ser las cosas, también me da equilibrio”.

En ese sentido, Abel Pintos reconocía qué temas le gustaría cantarle al Sumo Pontífice: “A mí me gustaría cantar ‘La llave’ y ‘Motivos’”, reveló.

Sin embargo, aclaró que la elección todavía estaba sujeta a lo que definieran quienes llevan adelante la organización: “Se propusieron varias cosas y me gusta dejarlo como en manos de quienes realmente llevan adelante todo. Y después, cuando a mí me digan, yo ya estoy listo. Así que veremos qué sale de todo eso”, concluyó el cantante en exclusiva.