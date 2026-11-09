Revelaron los detalles de la declaración de la hija de Wanda sobre Icardi y una frase del informe causó conmoción

Al avanzar con la lectura, Calabró mencionó que la menor habría hecho referencia a situaciones de violencia que, según su relato, habría presenciado durante el matrimonio de sus padres. En ese sentido, la conductora decidió reservar algunos detalles para proteger su intimidad.

"Dice que mientras existía el matrimonio entre sus papás, ella fue testigo de violencia y esto no sé si decirlo, pero habla de que su mamá estaba encerrada y que ella veía cómo encerraban a su mamá", contó.

Luego, la periodista describió otro tramo del documento, relacionado con el episodio que desencadenó la denuncia. Según explicó, la niña habría relatado que su padre ingresó por una ventana del baño cuando ella se encontraba encerrada y que, posteriormente, se habría producido un forcejeo.

"Después relata cuando ella se encierra en estos hechos que son los que estamos describiendo, dice que el padre ingresa por una ventana, es la ventana del baño, esto ya es de público conocimiento, por eso lo digo, ella refiere que la agarra de los pelos, lo describe con detalle, voy a omitir los detalles. Habla de un forcejeo, de un empujón, que la la tira contra la cama y refiere que el golpe en la rodilla se da con contra su propia cama", detalló Calabró.

En otro fragmento, la conductora señaló que la menor también habría mencionado insultos por parte de su papá y describió la participación de la China Suárez durante ese episodio. De acuerdo con el relato que compartió, la actriz habría intentado acercarse a la niña para abrazarla, pero la menor habría reaccionado cuestionando su intervención. "Después refiere que su papá la insulta. Le dice que es estúpida y mala hija. Los otros adjetivos los voy a omitir. Ahí aparece la China Suárez en el relato de la niña, que dice que la fue a abrazar y que se puso al lado de ella, y que ella como que no creyó en todo eso y y le dijo algo así como: '¿Qué sabes lo que me pasa si vos no estabas? ¿Qué sabes? ¿Qué venís a opinar si no estuviste y no sabes lo que yo viví?' Y que ahí como que Icardi se pone más violento porque interpreta que la niña no trata bien a la China Suárez y se pone al lado de la China Suárez", relató.

Además, Calabró mencionó que el escrito incluiría referencias al comportamiento de algunas empleadas de la casa y a la postura que habría tomado la actual pareja de Icardi frente a la situación. "Después habla de empleadas a las que se les da el mandato de cerrar con llave las puertas, no especifica qué puertas, todas las puertas, y después la pone a la China Suárez en el lugar de alguien que defiende a Icardi y que la trata de mentirosa. No voy a decir el textual que dice", agregó.

La periodista también hizo hincapié en que, además del episodio puntual que motivó la denuncia, la menor habría relatado otros acontecimientos que, según su testimonio, involucrarían situaciones de violencia hacia su mamá durante la relación de sus padres. "A mí me llama la atención que ella refiere a a ciertos arranques de violencia de su padre y enseguida empieza a contar episodios que ella, lo voy a poner en potencial, habría vivido, refiere haber vivido episodios violentos de su padre hacia su madre. Los detalla minuciosamente, los detalla, les juro que se te hiela la sangre de pensar en que esa situación pueda haber ocurrido como la relata la niña", expresó.

"Se me cierra la garganta. Habla de una vez que se tuvieron que ir a vivir un departamento, esto lo voy a leer textual: 'A un departamento viejito que tenía mi tía' para escapar de eso que ella describe como la violencia de su papá hacia su mamá. Habla de una mamá que queda encerrada en un vestidor, tampoco voy a dar mayores detalles, vuelve a insistir sobre los micrófonos y esto de sentir que todo el tiempo la escuchan", continuó.

Otro de los aspectos que llamó la atención de la periodista fue la referencia a supuestos comentarios negativos sobre Wanda y a situaciones que involucrarían a la hermana menor de la niña. "Habla de un padre que le habla mal de su madre. No voy a especificar en qué sentido, no es en un sentido sexual, en un sentido de hábitos, le habla mal de su madre. Habla de cierta manipulación sobre su hermanita, no voy a profundizar porque es otra menor de edad", explicó.

Qué dice la conclusión del informe sobre Mauro Icardi

Hacia el final de su exposición, Calabró leyó el apartado de conclusiones del documento, en el que se mencionan presuntos indicadores compatibles con situaciones de maltrato infantil. Además, hizo referencia a los antecedentes de violencia hacia la progenitora que habrían surgido del relato de la menor.

"Lo que dice la conclusión es que: 'Se advierten indicadores compatibles con situaciones de maltrato infantil de carácter físico, verbal y psicológico, ejercidas presuntamente por parte de su progenitor', estoy leyendo textual, y habla de antecedentes de violencia contra la progenitora. No voy a profundizar, y obviamente dice que en el caso de existir una revinculación, esta tendrá que ser tutelada", concluyó.

El documento, que trascendió públicamente y fue fechado el 7 de noviembre, recomienda priorizar la protección y el bienestar emocional de la niña. Sin embargo, sus conclusiones no constituyen por sí mismas una acreditación judicial de los hechos denunciados, que deberán ser evaluados por las autoridades correspondientes.

El caso se originó tras el episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en la vivienda de Icardi, en Nordelta, cuando Wanda fue hasta el lugar luego de recibir pedidos de ayuda de su hija. La situación motivó la intervención policial y una denuncia por presuntas lesiones leves.