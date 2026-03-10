El motivo por el que el Gobierno de la Ciudad suspendió los recitales de La Renga en Huracán
El Gobierno porteño dispuso que los shows previstos para abril en el estadio de Huracán no se realicen por razones de seguridad tras el colapso de una losa en el complejo Estación Buenos Aires en las inmediaciones de la cancha.
Desde el entorno de La Renga aseguraron que el recital tendrá lugar en las mismas fechas pero en otra locación. (Foto: prensa La Renga).
Las autoridades porteñas señalaron que los shows quedaron suspendidos de manera preventiva, con la alternativa de reprogramarlos o trasladarlos mientras continúan las tareas en el sector afectado. La medida fue acordada entre el Gobierno de la Ciudad y el club con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona.
El productor José Palazzo trasmitió "calma" luego del pronunciamiento del Gobierno de la Ciudad y aseguró que se encuentran "resolviendo" la situación. "No se preocupen que La Renga toca en Capital el 2 y 4. Estamos en eso.... habrá cambio de locación pero se hace", garantizó.
El partido de Huracán y River
Ante esta situacion, también se dispuso limitar el público para el partido que disputarán Huracán y River Plate este jueves en el estadio. El encuentro se jugará con un aforo reducido a un tercio de su capacidad habitual, por lo que solo podrán ingresar hasta 15.000 espectadores.
El operativo de acceso al estadio estará concentrado en las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, que se encuentran más alejadas del lugar donde ocurrió el incidente. Para ese partido estarán habilitadas las plateas René Houseman y Herminio Masantonio, además de la popular Guillermo Stábile.
El club de Parque Patricios se pronunció en un comunicado contra el Gobierno de la Ciudad: “Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción”, expresaron.
Desde el club señalaron que, para impedir que el equipo juegue en su estadio con hinchas, debería existir un informe técnico que respalde esa decisión y establezca los parámetros de asistencia. “Para privarnos de jugar en nuestro estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el club pueda acatarla”, indicaron.
Además, cuestionaron que las medidas planteadas hasta ahora “no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico”, lo que motivó la decisión de iniciar acciones legales contra la Ciudad.
El derrumbe en la zona
El conflicto se relaciona con el derrumbe parcial registrado la semana pasada en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado sobre la calle Miravé, a metros del estadio.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, alrededor de 200 familias se vieron afectadas por el desmoronamiento. Incluso, recién en los últimos días la Justicia autorizó a los vecinos a ingresar a sus viviendas para retirar algunas pertenencias.
Tras el hecho, el club manifestó su disposición para asistir a los vecinos del barrio afectados por la situación. En medio de ese escenario, Huracán ya había jugado su último partido frente a Belgrano de Córdoba a puertas cerradas y sin público.
Mientras continúan las tareas en el área comprometida, tanto los encuentros deportivos como los espectáculos masivos en el estadio seguirán sujetos a distintas limitaciones.