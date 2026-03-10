El motivo por el que el Gobierno de la Ciudad suspendió los recitales de La Renga en Huracán

El partido de Huracán y River

Ante esta situacion, también se dispuso limitar el público para el partido que disputarán Huracán y River Plate este jueves en el estadio. El encuentro se jugará con un aforo reducido a un tercio de su capacidad habitual, por lo que solo podrán ingresar hasta 15.000 espectadores.

El operativo de acceso al estadio estará concentrado en las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, que se encuentran más alejadas del lugar donde ocurrió el incidente. Para ese partido estarán habilitadas las plateas René Houseman y Herminio Masantonio, además de la popular Guillermo Stábile.

cancha de Huracán

El club de Parque Patricios se pronunció en un comunicado contra el Gobierno de la Ciudad: “Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción”, expresaron.

Desde el club señalaron que, para impedir que el equipo juegue en su estadio con hinchas, debería existir un informe técnico que respalde esa decisión y establezca los parámetros de asistencia. “Para privarnos de jugar en nuestro estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el club pueda acatarla”, indicaron.

Además, cuestionaron que las medidas planteadas hasta ahora “no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico”, lo que motivó la decisión de iniciar acciones legales contra la Ciudad.

El derrumbe en la zona

El conflicto se relaciona con el derrumbe parcial registrado la semana pasada en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado sobre la calle Miravé, a metros del estadio.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, alrededor de 200 familias se vieron afectadas por el desmoronamiento. Incluso, recién en los últimos días la Justicia autorizó a los vecinos a ingresar a sus viviendas para retirar algunas pertenencias.

parque patricios

Tras el hecho, el club manifestó su disposición para asistir a los vecinos del barrio afectados por la situación. En medio de ese escenario, Huracán ya había jugado su último partido frente a Belgrano de Córdoba a puertas cerradas y sin público.

Mientras continúan las tareas en el área comprometida, tanto los encuentros deportivos como los espectáculos masivos en el estadio seguirán sujetos a distintas limitaciones.