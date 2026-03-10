Se conoció una nueva foto de Morena Rial desde la cárcel horas antes de su prisión domiciliaria

Historia de Cipolla - Morena Rial

La publicación no tardó en viralizarse y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Mientras algunos se mostraron sorprendidos por la naturalidad con la que Morena se mostraba desde el lugar de detención, otros interpretaron el gesto como una muestra del vínculo cercano que mantiene con su abogado.

La foto, además, cobró especial relevancia porque fue tomada pocas horas antes de que se conociera la decisión judicial que le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, un fallo que modificó el panorama en la causa que involucra a la joven.

Cipolla con Morena Rial

¿Quién fue la figura clave para que la Justicia le otorgara la prisión domiciliaria a Morena Rial?

La situación judicial de Morena Rial dio un giro en las últimas horas. Según informó Martín Candalaft en DDM (América TV), la Cámara de Casación Penal resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Para que se concretara la medida, la defensa presentó un escrito firmado por Jorge Rial y Rocío Rial, quienes se comprometieron a actuar como garantes ante la Justicia. En el documento aseguraron que garantizarán el cumplimiento de las obligaciones que se dispongan y que brindarán apoyo familiar y económico para Morena y su hijo Amadeo, de un año.

Sin embargo, hubo un punto que resultó determinante para el fallo judicial. Rocío ofreció su propio domicilio para que la joven cumpla allí la prisión domiciliaria, una condición que los jueces consideraron clave al momento de tomar la decisión.

De esta manera, ese gesto familiar terminó siendo central para que la Cámara de Casación avanzara con el beneficio que permitirá que Morena Rial abandone la Unidad Penal y continúe el proceso desde su casa.



