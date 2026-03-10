A24.com

INESPERADO

Adrián Pallares sorprendió al comparar la situación de Luciano Castro con un famoso que tuvo un trágico final

El conductor de Intrusos, Adrián Pallares opinó sobre la salida de Luciano Castro del centro de salud mental y lanzó una comparación que despertó debate.

10 mar 2026, 18:54
La salida de Luciano Castro de un centro de rehabilitación de salud mental generó múltiples reacciones en el mundo del espectáculo. Entre ellas, la de Adrián Pallares, quien este martes se refirió al tema en Intrusos (América TV) y sorprendió con una comparación que encendió las alarmas.

El conductor recordó un caso trágico de la televisión argentina al analizar la decisión del actor de abandonar el tratamiento. “Es polémico que abandone un tratamiento. No quiero ser tremendista, pero me remite inmediatamente a Juan Castro”, afirmó Pallares en alusión al recordado periodista.

El comunicador hizo referencia al episodio ocurrido en marzo de 2004, cuando el periodista había intentado quitarse la vida y falleció 36 horas después. En ese contexto, amplió su reflexión y agregó: “Saltás directamente a ese lugar donde le dieron en su momento a la productora que lo tenía contratado, le dijo necesitamos que sigas trabajando y salió a trabajar“.

La situación actual de Luciano Castro también está atravesada por compromisos laborales. El actor forma parte del elenco de El tiempo puede esperar, una ficción que preparan Sebastián Ortega y Pablo Culell para Netflix, cuyo rodaje se extendería hasta mayo.

De todos modos, Pallares aclaró que su comparación no implica que las situaciones sean iguales y buscó bajar el tono de su análisis. “Son incomparables las situaciones, Juan tenía otros demonios, pero la verdad que es raro que te den el alta para que vaya a trabajar. Entiendo que tal vez lo complementa, lo ayuda, pero es polémico”, concluyó el conductor.

Cuál fue el motivo real de la internación de Luciano Castro en un centro de salud mental

Después de que se conociera la noticia de la internación de Luciano Castro, Fernanda Iglesias reveló los motivos en Puro Show (El Trece): “Luciano se autointernó. Esto pasa cuando alguien está muy desesperado, muy en las últimas, que no ve la salida a un montón de situaciones que le están pasando”.

Iglesias agregó que la separación fue un detonante, pero que el problema venía de antes: “Empezó con la separación de Griselda Siciliani pero es un problema que él ya viene arrastrando. Es muy delicado hablar de todo esto. No sé si es una enfermedad, se le dice adicción”. La panelista contó que se enteró en diciembre y que habló con personas cercanas al entorno del actor.

Además, fue contundente al dar detalles: “La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así”. Y agregó: “Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana”.

En cuanto a sus publicaciones recientes en redes, Iglesias aclaró: “Vi que lo estaban tratando con pena el tema y a mí no me da pena, la culpa la tiene él (por la infidelidad)”, cerrando así su postura sobre el difícil momento que atraviesa el actor.

