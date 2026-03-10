Adrián Pallares sorprendió al comparar la situación de Luciano Castro con un famoso que tuvo un trágico final

De todos modos, Pallares aclaró que su comparación no implica que las situaciones sean iguales y buscó bajar el tono de su análisis. “Son incomparables las situaciones, Juan tenía otros demonios, pero la verdad que es raro que te den el alta para que vaya a trabajar. Entiendo que tal vez lo complementa, lo ayuda, pero es polémico”, concluyó el conductor.

Cuál fue el motivo real de la internación de Luciano Castro en un centro de salud mental

Después de que se conociera la noticia de la internación de Luciano Castro, Fernanda Iglesias reveló los motivos en Puro Show (El Trece): “Luciano se autointernó. Esto pasa cuando alguien está muy desesperado, muy en las últimas, que no ve la salida a un montón de situaciones que le están pasando”.

Iglesias agregó que la separación fue un detonante, pero que el problema venía de antes: “Empezó con la separación de Griselda Siciliani pero es un problema que él ya viene arrastrando. Es muy delicado hablar de todo esto. No sé si es una enfermedad, se le dice adicción”. La panelista contó que se enteró en diciembre y que habló con personas cercanas al entorno del actor.

Además, fue contundente al dar detalles: “La adicción que tendría Luciano Castro es a la marihuana, lo voy a decir con todas las letras porque es así”. Y agregó: “Entonces chicos: no está bueno fumar todos los días marihuana porque te llevan a situaciones que por ahí terminan en algo que te traen una tristeza muy grande como lo que le está pasando a Luciano. Este lugar donde está Luciano, que queda en Flores, trabaja muy bien con gente que tiene adicción a la marihuana”.

En cuanto a sus publicaciones recientes en redes, Iglesias aclaró: “Vi que lo estaban tratando con pena el tema y a mí no me da pena, la culpa la tiene él (por la infidelidad)”, cerrando así su postura sobre el difícil momento que atraviesa el actor.