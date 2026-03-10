En la Argentina Week, Quirno destacó las "grandes oportunidades de inversión" del país

El mensaje en redes de Pablo Quirno

En un mensaje que publicó en la red social X, el canciller tituló su reflexión “Argentina: creando las condiciones para que la inversión prospere”. Allí explicó que participó junto a Milei en la apertura de la Argentina Week y que durante el encuentro presentó ante empresarios estadounidenses los principales activos del país.

"Las palabras de Jamie Dimon, Director Ejecutivo de JP Morgan, en la apertura lo reflejan con claridad: el gobierno de Javier Milei es un ejemplo a nivel mundial de 'cómo arreglar un país'", destacó.

Además, planteó las "ventajas competitivas" de Argentina "en sectores estratégicos de alta demanda" —energía, minerales críticos, economía del conocimiento y agroindustria— que "nos permiten posicionarnos como un socio confiable en la reconfiguración de las cadenas globales de valor".

"Una política exterior basada en los valores de las democracias occidentales y una política económica abierta al mundo abre una verdadera avenida de inversiones y alianzas estratégicas", señaló y valoró que el "proceso de cambio iniciado hace dos años posiciona a la Argentina como un referente global en apertura económica y un aliado confiable para el mundo libre".