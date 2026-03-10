En vivo Radio La Red
Política
Argentina
Pablo Quirno
ESTADOS UNIDOS

En la Argentina Week, Quirno destacó las "grandes oportunidades de inversión" del país

El canciller destacó ante empresarios y fondos de inversión en la Argentina Week que, tras dos años de reformas económicas, el país construyó bases macroeconómicas que lo ubican como un destino atractivo para la llegada de capitales internacionales.

Leé también Quirno aseguró que con el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos "se arma una autopista de inversión"
Según Noticias Argentinas el funcionario destacó los cambios económicos impulsados por el Gobierno: “Tras dos años de profundas transformaciones y de construir sólidos pilares macroeconómicos, hoy se posiciona como una de las grandes oportunidades de inversión a nivel global”.

Quirno Milei Argentina Week
El canciller acompañó al presidente Javier Milei por su paso en el Argentina Week. (Foto: prensa Presidencia).

Quirno también ponderó “las ventajas competitivas de nuestro país en sectores estratégicos de alta demanda nos permiten posicionarnos como un socio confiable en la reconfiguración de las cadenas globales de valor”.

El mensaje en redes de Pablo Quirno

En un mensaje que publicó en la red social X, el canciller tituló su reflexión “Argentina: creando las condiciones para que la inversión prospere”. Allí explicó que participó junto a Milei en la apertura de la Argentina Week y que durante el encuentro presentó ante empresarios estadounidenses los principales activos del país.

"Las palabras de Jamie Dimon, Director Ejecutivo de JP Morgan, en la apertura lo reflejan con claridad: el gobierno de Javier Milei es un ejemplo a nivel mundial de 'cómo arreglar un país'", destacó.

Además, planteó las "ventajas competitivas" de Argentina "en sectores estratégicos de alta demanda" —energía, minerales críticos, economía del conocimiento y agroindustria— que "nos permiten posicionarnos como un socio confiable en la reconfiguración de las cadenas globales de valor".

"Una política exterior basada en los valores de las democracias occidentales y una política económica abierta al mundo abre una verdadera avenida de inversiones y alianzas estratégicas", señaló y valoró que el "proceso de cambio iniciado hace dos años posiciona a la Argentina como un referente global en apertura económica y un aliado confiable para el mundo libre".

