Huracán recibirá a River en su cancha con aforo reducido: cuántos hinchas podrán ingresar al estadio

_LCmglAIg_1290x760__1 La reducción del público local se debe a las medidas de seguridad tras el colapso de una losa.

Además, se habilitarán sectores específicos del estadio para garantizar la seguridad del evento. Estarán disponibles:

Platea René Houseman

Platea Herminio Masantonio

Popular Guillermo Stábile

La reducción del público fue parte de la propuesta presentada por el club para poder disputar el encuentro en su cancha. “Propusimos que la gente pueda concurrir por otras arterias para no molestar a quienes están trabajando en la zona y que sea menos cantidad de público”, explicó Poza, quien también expresó su solidaridad con los vecinos afectados por el derrumbe.

La postura de Huracán ante la posibilidad de jugar sin público

Horas antes de la reunión con el Gobierno porteño, Huracán había difundido un comunicado oficial en el que manifestaba su intención de jugar el partido con público en el estadio de Parque Patricios. Incluso, el club había advertido que iniciaría acciones legales si no se garantizaba la posibilidad de disputar el encuentro en su cancha.

“Huracán quiere jugar en su cancha y con su público, porque no tenemos ninguna restricción que nos impida utilizar nuestro estadio”, había señalado el presidente del club antes del encuentro con los funcionarios. Finalmente, tras el diálogo con las autoridades de la Ciudad, no fue necesario avanzar con medidas judiciales y el conflicto se resolvió mediante el acuerdo alcanzado.

coudetdtriver El encuentro marcará el debut de Eduardo Coudet como director técnico de River.

El impacto del derrumbe en Parque Patricios

El derrumbe ocurrido en las inmediaciones del estadio generó preocupación entre los vecinos del barrio y afectó a más de 200 familias, además de poner en duda la realización del partido en el estadio del Globo. Las autoridades porteñas continúan trabajando en la zona afectada mientras avanzan las tareas de seguridad y asistencia a los residentes.

En ese contexto, la organización del partido debió adaptarse para garantizar que el evento deportivo no interfiera con los operativos que se realizan en el lugar.

Cuándo juegan Huracán y River por el Torneo Apertura

El partido entre Huracán y River será válido por la fecha 10 del Torneo Apertura y se disputará el jueves 12 de marzo a las 21.30. El encuentro será transmitido por TNT Sports y marcará el debut de Eduardo Coudet como director técnico de River, tras la salida de Marcelo Gallardo.