Huracán recibirá a River en su cancha con aforo reducido: cuántos hinchas podrán ingresar al estadio
Tras el derrumbe en Parque Patricios, Abel Poza, presidente de Huracán, dio detalles de cómo se jugará la décima fecha. La reducción del público local se debe a las medidas de seguridad tras el colapso de una losa.
Huracán recibirá a River en su cancha con aforo reducido.
Luego del derrumbe ocurrido en Parque Patricios, finalmente se confirmó que Huracán podrá disputar el partido ante River en su estadio, aunque con aforo reducido. El encuentro se jugará con la presencia de 15.000 hinchas, aproximadamente un tercio de la capacidad del estadio Tomás Adolfo Ducó.
La definición se conoció este martes por la tarde, tras una reunión entre autoridades del club y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente de Huracán, Abel Poza, confirmó que lograron llegar a un acuerdo para destrabar la situación.
“Nuestra propuesta cayó bien en el Gobierno y pudimos destrabar”, señaló el dirigente luego del encuentro con las autoridades porteñas. Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad explicaron que el operativo estará diseñado para evitar la zona afectada por el derrumbe ocurrido en las inmediaciones del estadio.
Por ese motivo, los hinchas ingresarán al estadio Tomás Adolfo Ducó a través de las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, que se encuentran más alejadas del área donde se registró el incidente.
Además, se habilitarán sectores específicos del estadio para garantizar la seguridad del evento. Estarán disponibles:
Platea René Houseman
Platea Herminio Masantonio
Popular Guillermo Stábile
La reducción del público fue parte de la propuesta presentada por el club para poder disputar el encuentro en su cancha. “Propusimos que la gente pueda concurrir por otras arterias para no molestar a quienes están trabajando en la zona y que sea menos cantidad de público”, explicó Poza, quien también expresó su solidaridad con los vecinos afectados por el derrumbe.
La postura de Huracán ante la posibilidad de jugar sin público
Horas antes de la reunión con el Gobierno porteño, Huracán había difundido un comunicado oficial en el que manifestaba su intención de jugar el partido con público en el estadio de Parque Patricios. Incluso, el club había advertido que iniciaría acciones legales si no se garantizaba la posibilidad de disputar el encuentro en su cancha.
“Huracán quiere jugar en su cancha y con su público, porque no tenemos ninguna restricción que nos impida utilizar nuestro estadio”, había señalado el presidente del club antes del encuentro con los funcionarios. Finalmente, tras el diálogo con las autoridades de la Ciudad, no fue necesario avanzar con medidas judiciales y el conflicto se resolvió mediante el acuerdo alcanzado.
El impacto del derrumbe en Parque Patricios
El derrumbe ocurrido en las inmediaciones del estadio generó preocupación entre los vecinos del barrio y afectó a más de 200 familias, además de poner en duda la realización del partido en el estadio del Globo. Las autoridades porteñas continúan trabajando en la zona afectada mientras avanzan las tareas de seguridad y asistencia a los residentes.
En ese contexto, la organización del partido debió adaptarse para garantizar que el evento deportivo no interfiera con los operativos que se realizan en el lugar.
Cuándo juegan Huracán y River por el Torneo Apertura
El partido entre Huracán y River será válido por la fecha 10 del Torneo Apertura y se disputará el jueves 12 de marzo a las 21.30. El encuentro será transmitido por TNT Sports y marcará el debut de Eduardo Coudet como director técnico de River, tras la salida de Marcelo Gallardo.