El polémico relato de una beneficiaria de un plan: "Si nos pagan por estar al cuete, problema del Presidente"

“Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el cuete”; “gente laburante a nosotros no nos sirve"; y "si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”; fueron algunas de las fuertes frases que lanzó Mariana.

Video: el debate que se viralizó por los planes sociales

Embed

El duro relato de una beneficiaria de planes sociales

“Yo digo, ¿no? ¿Qué carajo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro, que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar al ‘cuete’”, lanzó.

Mariana Alfonzo 1.jpg Mariana se cansó de que le digan "planera" y publicó un video que despertó la polémica.

La mujer reconoció que todo el mundo la acusó de "planera", uno de los calificativos que reciben los beneficiarios al ser catalogados como personas que no quieren ni pretenden trabajar.

"¿Laburan? Porque son pelotudos. ¿Les sacan el sueldo? Porque son pelotudos. ¿Les cobran la obra social? Porque son boludos. ¿Pagan la luz? Porque son regiles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los boludos son ustedes, manéjense o tómense el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo. ¿Y? Yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un choto”, disparó.

Y a su relato le agregó: "La verdad que gente laburante a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos. ¿Por qué? Porque se nos da la puta gana".