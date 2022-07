Antonio Laje y los planes sociales: "El Gobierno quiere un país de vagos e ignorantes"

Ante este testimonio, el conductor de Buenos días América reflexionó: "¿Vieron eso no? Esto es lo que venimos diciendo siempre: los planes en la Argentina se entregan como caja política. Hay organizaciones que están dentro del Gobierno que administran los planes y los cobran. Otras les sacan un porcentaje a la gente que los recibe. Aparte de eso, la gente que cobra el plan y trabaja debe ser el 1 o 2%, el resto cobra los planes solamente para ir a los actos, para hacer política".

Embed

Y remarcó su postura: "Nadie trabaja, nadie se capacita. Entonces cuando digo que el Gobierno quiere en su idea un país de vagos e ignorantes, es exactamente lo que quiere: un país de gente que no trabaje, que cobre del Estado y además que no sepa. Que no sepa pensar, lengua, matemática, que sea lo más parecido posible a un analfabetismo. Cosa de tenerlos siempre controlados, esto es así, no hay otra explicación, porque sino tendríamos mucha más transparencia en los planes".

"Deberíamos exigir que esté blanqueado quién recibe cada uno de los planes y qué hace a cambio. En una Argentina donde falta gente capacitada, por ejemplo, en la construcción, o capacitarlos en cualquier oficio y a los 6 meses dejar de pagar un plan, que pagamos de nuestros impuestos. Pero evidentemente al Gobierno le interesa el negocio de la pobreza y la ignorancia", finalizó Antonio Laje.

antonio laje.jpg

Antonio Laje: "Cuanto más bruta sea la sociedad para esta clase de política es mejor"

Antonio Laje manifestó el lunes su preocupación al ver la delicada situación de un colegio de La Plata que no tiene gas y dividen las aulas con cartón en medio de las bajas temperaturas.

En Buenos Días América, el conductor leyó varios mensajes de la gente comentando las situaciones que pasan en algunos colegios y volvió a marcar su postura sobre este tema.

"2022, región metropolitana, AMBA estoy hablando, es una locura. Yo insisto, deben creer que estoy loco, creo en serio que hay una estrategia sistemática de minar la educación: cuanto más bruta sea la sociedad para esta clase de política es mejor", indicó Laje.

"¿En serio vos crees que un docente así puede dar clase y un alumno puede aprender? Dejémonos de embromar, no nos tomen más de imbéciles. Basta, pongamos un freno nosotros como sociedad a esto. Todos los años pasa lo mismo: es un minar sistemático a la educación para tener una sociedad lo más bruta posible", siguió.

"Yo me voy a aburrir de escucharme y ustedes también pero no vamos a dejar de hablar del tema educación, esto es una verguenza. Acordémonos a la hora de votar, tenemos que cambiar a la política que está dañando a la educación hace muchos años. La Argentina sin educación no tiene futuro posible", manifestó el periodista.