El pueblo de Buenos Aires que te sorprenderá con un atractivo natural único: perfecto para una escapada

La Cascada Cifuentes ofrece mucho más que una postal pintoresca. El entorno es un escenario perfecto para los amantes del turismo activo y la vida al aire libre, con múltiples propuestas para disfrutar del paisaje y del contacto directo con la naturaleza.

Entre las actividades más elegidas, se destacan:

Trekking y caminatas por senderos naturales , que permiten explorar la flora autóctona y recorrer el área a diferentes niveles de dificultad.

Kayak en el río Quequén Salado , ideal para quienes buscan remar entre aguas calmas rodeados de vegetación y silencio.

Safaris fotográficos , aprovechando la luz cambiante del día y la presencia constante de fauna silvestre.

Observación de aves, un verdadero paraíso para ornitólogos aficionados, con especies como loros, gansos, cisnes y patos que sobrevuelan el área durante todo el año.

Uno de los puntos más destacados es la bajada natural del río que forma una pequeña playa frente al salto de agua. Allí se puede descansar, escuchar el sonido relajante del agua y disfrutar de un picnic en plena naturaleza.

Además, en medio del río existe un sector conocido como “la Isla”, una pequeña porción de tierra rodeada de vegetación autóctona, accesible a pie cuando el caudal lo permite. Este rincón es perfecto para el avistaje de aves y la fotografía de paisajes únicos.

La zona también es muy valorada por los aficionados a la pesca deportiva, ya que sus aguas son ricas en dientudos, pejerreyes, mojarras, chanchitas y bagres, especies que pueden capturarse con caña o simplemente desde la orilla.

Y para quienes buscan combinar la visita con actividades recreativas y gastronomía local, el cercano paraje Puente Viejo ofrece diversas alternativas:

Paradores con parrillas al aire libre .

Servicios de cabalgatas guiadas por el campo .

Juegos y circuitos de aventura como tirolesa, ideales para quienes viajan con niños o adolescentes.

Este combo convierte a la Cascada Cifuentes en un destino apto tanto para aventureros como para familias que buscan descanso y diversión segura.

Aunque se trate de un sitio poco conocido, el acceso es relativamente sencillo. Desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional Nº3 hasta aproximadamente el kilómetro 532.

Allí, un cartel indica el desvío hacia un camino rural de 4 kilómetros que puede transitarse en vehículo común con precaución. Al llegar a un pequeño claro, se continúa a pie por un sendero bien marcado que conduce directamente a la cascada.

El trayecto total puede parecer extenso, pero cada minuto de viaje vale la pena. A medida que se avanza, el paisaje se vuelve cada vez más agreste y silencioso, y el cambio de ritmo es casi inmediato. La ausencia de grandes centros urbanos cercanos le otorga un ambiente de desconexión total que muchos buscan, sin necesidad de cruzar media Argentina para hallarlo.

Un tesoro natural que merece ser cuidado

Visitar la Cascada Cifuentes implica también asumir la responsabilidad de preservar un entorno frágil. Como todo sitio natural poco intervenido, su equilibrio depende del comportamiento responsable de los visitantes.

Se recomienda:

Llevarse toda la basura generada.

No hacer fuego fuera de los sectores habilitados.

Evitar ruidos fuertes que alteren a la fauna local.

No introducir especies animales o vegetales ajenas al ecosistema.

De esta manera, cada visitante contribuye a conservar este pequeño paraíso para que pueda seguir siendo disfrutado por futuras generaciones.

La Cascada Cifuentes es un recordatorio de que no siempre hace falta viajar cientos de kilómetros para encontrar lugares únicos y revitalizantes. En el corazón de la provincia de Buenos Aires, lejos de las rutas turísticas tradicionales, este salto de agua ofrece un refugio ideal para quienes buscan aire puro, naturaleza en estado casi virgen y precios accesibles.

Ya sea para una escapada de fin de semana, una aventura fotográfica o una jornada de relax junto al río, este rincón del sur bonaerense se consolida como una alternativa diferente y encantadora para redescubrir la belleza natural de la provincia.