Actualidad
Nena
Mendoza
MENDOZA

El terrible accidente doméstico que terminó con una nena de dos años gravemente herida

El accidente doméstico ocurrió en Fray Luis Beltrán, Maipú. La menor fue trasladada de urgencia al hospital Humberto Notti.

Una niña de dos años sufrió la amputación de su brazo derecho tras introducirlo en un secarropas en funcionamiento en su domicilio de Fray Luis Beltrán, en el departamento mendocino de Maipú.

El accidente ocurrió esta tarde y, según relató la madre de la menor, fue de manera accidental. Tras el incidente, la niña fue trasladada de urgencia al hospital Humberto Notti, donde los profesionales médicos debieron amputarle el brazo hasta la altura del hombro.

El Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y la Oficina Fiscal de Maipú intervienen en la investigación del hecho y llevan adelante las actuaciones correspondientes, informaron medios locales.

Accidente fatal en Santa Fe

La comunidad de Gobernador Crespo, en el norte de la provincia de Santa Fe, vivió una profunda angustia el mes pasado. Un niño de 8 años resultó gravemente herido cuando la estructura de un arco de fútbol cayó sobre su cabeza mientras jugaba en un predio deportivo.

El impacto fue tan fuerte que debió ser asistido de inmediato y trasladado al hospital local donde recibió las primeras atenciones. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la capital santafesina, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

nenes-futbol

Fuentes médicas informaron que el pequeño ingresó con un cuadro de traumatismo craneoencefálico grave, por lo que fue intubado y conectado a asistencia respiratoria mecánica. “Su estado es crítico y el pronóstico es reservado”, confirmaron voceros del hospital.

El niño permanece bajo monitoreo permanente para evaluar su evolución en las próximas horas.

De acuerdo con los testigos del hecho, el menor participaba de un encuentro recreativo cuando, por motivos que aún se intentan esclarecer, la estructura metálica del arco se desplomó repentinamente y lo golpeó en la cabeza.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si la instalación presentaba fallas en su estructura o carecía de anclajes que garantizaran la seguridad de los niños que utilizaban el predio.

