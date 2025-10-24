El terrible accidente doméstico que terminó con una nena de dos años gravemente herida

El impacto fue tan fuerte que debió ser asistido de inmediato y trasladado al hospital local donde recibió las primeras atenciones. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la capital santafesina, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva.

nenes-futbol

Fuentes médicas informaron que el pequeño ingresó con un cuadro de traumatismo craneoencefálico grave, por lo que fue intubado y conectado a asistencia respiratoria mecánica. “Su estado es crítico y el pronóstico es reservado”, confirmaron voceros del hospital.

El niño permanece bajo monitoreo permanente para evaluar su evolución en las próximas horas.

De acuerdo con los testigos del hecho, el menor participaba de un encuentro recreativo cuando, por motivos que aún se intentan esclarecer, la estructura metálica del arco se desplomó repentinamente y lo golpeó en la cabeza.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si la instalación presentaba fallas en su estructura o carecía de anclajes que garantizaran la seguridad de los niños que utilizaban el predio.