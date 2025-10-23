En vivo Radio La Red
Tragedia: una promesa del fútbol murió a los 20 años tras un accidente con una vaca

El delantero de 20 años falleció tras chocar con una vaca mientras regresaba del cumpleaños de su padre. Era considerado una de las grandes promesas del fútbol. El video del trágico momento.

Tragedia: una promesa del fútbol murió a los 20 años tras un accidente con una vaca

El fútbol brasileño atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Antony Ylano, delantero de 20 años del Piauí Esporte Clube, quien falleció en un trágico accidente vial al chocar con una vaca mientras conducía su moto en una carretera del estado de Piauí.

image

El joven regresaba a su casa después de haber celebrado el cumpleaños de su padre en la ciudad de Altos, de donde era oriundo. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y conmocionó al ambiente futbolístico local, que lo consideraba una de las promesas más destacadas de la región nordeste del país.

Cómo fue el accidente en el que murió Antony Ylano

De acuerdo con la información brindada por la Policía Federal de Carreteras (PRF), el siniestro ocurrió cerca de las 3:15 de la madrugada sobre la ruta BR-343, en el interior del estado de Piauí. Mientras circulaba por la vía, Antony se encontró con un grupo de vacas que caminaban sobre el asfalto.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron el momento del impacto, y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales. En el video se observa al futbolista conduciendo a alta velocidad y sin tiempo para frenar. El choque fue violento: el joven impactó contra uno de los animales y salió despedido varios metros hasta caer sobre el pavimento.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, Antony murió en el lugar por la gravedad de las heridas. Las autoridades también confirmaron que la vaca resultó herida, aunque no se precisó su estado.

Embed

Por el momento, se investiga quién era el responsable de los animales que se encontraban sueltos en la carretera. Tampoco se informó oficialmente si el jugador llevaba casco en el momento del siniestro, aunque los investigadores sospechan que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor determinante.

El cuerpo del futbolista fue trasladado al Instituto Médico Legal de Piauí para la realización de la autopsia, mientras familiares, amigos y compañeros del club se acercaron para despedirlo entre muestras de dolor y conmoción.

Quién era Antony Ylano, la joven promesa del Piauí Esporte Clube

Antony Ylano se había formado en las divisiones juveniles del Associação Atlética de Altos, donde debutó profesionalmente en 2023 durante un encuentro de la Série C ante el Clube do Remo. Su talento y proyección llamaron rápidamente la atención de los clubes locales, y un año más tarde fue fichado por el Piauí Esporte Clube, donde logró consolidarse como delantero titular.

Con el Piauí, el joven disputó torneos como el Campeonato Piauiense Sub-20, la Copa São Paulo Júnior y la Copa del Nordeste Sub-20. Además, integraba el plantel que se preparaba para competir en la Copa de Brasil Sub-20, certamen que reúne a los principales talentos juveniles del país.

En un comunicado oficial, el club lamentó profundamente la pérdida:“El Club Deportivo Piauí vive un momento de profundo dolor con la pérdida del delantero Antony Ylano”, expresó la institución, que además suspendió los entrenamientos en señal de duelo y ofreció su apoyo a la familia del futbolista.

Embed - Piauí Esporte Clube on Instagram: " , vítima de acidente nesta madrugada. Ylano vestia as cores do Piauizão Vibrante desde 2024 e disputou conosco o Piauiense Sub20, Copa São Paulo Jr e Copa do Nordeste Sub-20. Em mais um desafio pelo clube, o atleta se preparava para viajar com o elenco que disputa a Copa do Brasil Sub-20. O clube informa que as atividades desta segunda-feira estão canceladas em respeito ao luto da família e de todos do Piauí EC. Diretoria do Piauí Esporte Clube"

El adiós más doloroso

En sus redes sociales, Antony solía compartir imágenes de entrenamientos, partidos y momentos junto a su familia. Su entorno lo describía como un joven alegre, disciplinado y con grandes aspiraciones dentro del fútbol.

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de su novia, quien escribió: “Tenías tantos planes, bebé… Hablaste del futuro con tanta certeza, con tantos sueños por cumplir. Eso es lo que más duele: saber que la vida no te dio tiempo. Pero dejaste un hermoso legado: tu amor, tu cariño y los recuerdos que nunca morirán”.

La muerte de Antony Ylano deja una profunda tristeza en el fútbol brasileño y recuerda, una vez más, los riesgos que muchos deportistas enfrentan fuera de las canchas. Su nombre quedará grabado como el de un joven talento que se apagó demasiado pronto.

