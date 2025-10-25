Diluvio y caos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano: se inundó la General Paz y murió un hombre

El temporal dejó escenas dramáticas, con personas caminando con el agua a la cintura y autos parcialmente cubiertos. Desde temprano, los equipos de emergencia trabajaron para liberar las zonas afectadas y asistir a los conductores varados por la acumulación de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes, manteniendo la vigilancia sobre la zona metropolitana.

Se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantenerse informado a través de las autoridades y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.