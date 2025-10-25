En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
LLuvias
Murió
Alerta naranja

Diluvio y caos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano: se inundó la General Paz y murió un hombre

Más de 100 milímetros de agua cayeron en pocas horas sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, provocando anegamientos en la General Paz y otros sectores

Diluvio y caos en la Avenida General Paz. Foto: captura A24. 

Diluvio y caos en la Avenida General Paz. Foto: captura A24. 

Antes de las 5 de la madrugada de este sábado, un intenso temporal azotó la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. En apenas dos horas cayeron entre 70 y 100 milímetros de lluvia, provocando fuertes anegamientos en distintos sectores, especialmente sobre la Avenida General Paz, donde varios vehículos quedaron inmovilizados.

Leé también Impactante video: un auto perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a una mujer y a sus dos hijas
Un auto perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a una mujer y a sus dos hijas. 

En ese marco, un hombre murió tras descompensarse luego de haber salido de su vehículo al quedar varado a la altura de Beiró, sobre la General Paz. El personal de Bomberos de la Ciudad, en primera instancia, le realizó maniobras de RCP sin éxito, y posteriormente el SAME constató el fallecimiento.

Según el Observatorio Central de Buenos Aires, hacia las 7 de la mañana la precipitación acumulada alcanzaba los 102 milímetros, mientras que la visibilidad se redujo a unos siete kilómetros debido a la intensidad de las lluvias.

Embed

Entre los barrios porteños más afectados se encuentran Saavedra, Palermo y Belgrano, con más de 70 milímetros de agua caída. En el conurbano se registraron complicaciones en San Martín, Vicente López, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros distritos. Además, se reportaron problemas de tránsito y acumulación de agua sobre las autopistas Panamericana, General Paz y Buenos Aires–La Plata.

El temporal dejó escenas dramáticas, con personas caminando con el agua a la cintura y autos parcialmente cubiertos. Desde temprano, los equipos de emergencia trabajaron para liberar las zonas afectadas y asistir a los conductores varados por la acumulación de agua.

tecnopolis

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes, manteniendo la vigilancia sobre la zona metropolitana.

Se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantenerse informado a través de las autoridades y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
LLuvias Murió General Paz Buenos Aires
Notas relacionadas
El terrible accidente doméstico que terminó con una nena de dos años gravemente herida
Comodoro Rivadavia: buscan a un joven que desapareció cerca de donde vieron por última vez a los jubilados
OFICIAL: el Gobierno confirmó la fecha del feriado nacional de noviembre y de un día no laborable

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar