En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Gaspi
Obelisco
Despedida

"El último fiumba": así será el emotivo homenaje para despedir a Gaspi

La convocatoria fue bautizada como “El último fiumba”, en referencia a una de las expresiones más características del influencer.

Banner Seguinos en google DESK
Convocan a un homenaje masivo en el Obelisco para despedir a Gaspi. (Foto: archivo) 

Convocan a un homenaje masivo en el Obelisco para despedir a Gaspi. (Foto: archivo) 

Familiares, amigos y seguidores de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el creador de contenidos argentino que murió a los 23 años en el choque de dos helicópteros en Brasil, realizarán un emotivo homenaje en el Obelisco para recordar su legado. La marcha estará acompañada por sus seres queridos en uno de los momentos más dolorosos.

Leé también Conmoción total por las palabras del papá de Gaspi tras la muerte del influencer: se sumó a una teoría oscura que rodea el accidente
conmocion total por las palabras del papa de gaspi tras la muerte del influencer: se sumo a una teoria oscura que rodea el accidente

La convocatoria fue bautizada como “El último fiumba”, en referencia a una de las expresiones más características del influencer, cuya muerte conmocionó a miles de seguidores dentro y fuera de la Argentina. Los organizadores confirmaron que el encuentro se realizará este 20 de junio desde las 15:00 y contará con la presencia de los padres y familiares del joven.

Según el cronograma difundido en redes sociales, el acto principal comenzará a las 15.30. Luego habrá un espacio para discursos y mensajes entre las 15.45 y las 16.30, mientras que la actividad concluirá alrededor de las 17.00.

La convocatoria surgió de manera espontánea entre seguidores y creadores de contenido que compartieron espacios con Gaspi a lo largo de su carrera en redes sociales.

Como parte del homenaje, los organizadores solicitaron que quienes participen concurran vestidos con traje y corbata, una forma de recordar el estilo que caracterizaba al influencer en muchos de sus videos. Además, remarcaron que el encuentro busca convertirse en un espacio de respeto, reflexión y agradecimiento por el impacto positivo que tuvo Gaspi en miles de personas.

Fue mucho más que un creador de contenido. Queremos recordarlo con una sonrisa y agradecerle por cada risa que nos dejó”, expresaron en la convocatoria.

El mensaje que emocionó a sus seguidores

A través de un comunicado difundido en redes sociales, quienes impulsan el homenaje destacaron el ejemplo personal que representó Gaspi para muchos jóvenes. “Su determinación para enfrentar las batallas más difíciles y transformar su realidad apostando por la salud, el bienestar y su mejor versión nos demuestra que siempre hay fuerza para salir adelante”, señalaron.

La convocatoria fue bautizada como “El último fiumba”.

La convocatoria fue bautizada como “El último fiumba”.

También pidieron que la jornada se desarrolle con tranquilidad y respeto hacia la familia. “Nos reunimos para honrar su memoria y recordarlo con la unidad que este momento exige”, agregaron.

Habrá transmisión en vivo para quienes no puedan asistir

Debido al alcance internacional que había logrado el influencer a través de sus contenidos digitales, el homenaje será transmitido en vivo mediante la cuenta de Instagram @gamarillaok. Los organizadores difundieron además un mapa con los sectores habilitados para concentrarse y remarcaron la importancia de mantener el orden durante toda la actividad.

“Es un homenaje. Pedimos prudencia con el consumo de alcohol, sustancias y cualquier conducta que pueda alterar el clima del encuentro. Es un duelo para la familia y para todas las personas que encontraron inspiración en Gaspi”, indicaron.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gaspi Obelisco Brasil
Notas relacionadas
La dolorosa sospecha del papá de Gaspi por la trágica muerte de su hijo: "Estoy convencido que..."
El durísimo descargo de Juli Savioli tras las críticas por su despedida a Gaspi: "¿Cómo pueden juzgar el dolor?"
Muerte de Gaspi: el contundente comunicado de su familia con una importante aclaración

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar