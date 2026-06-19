"El último fiumba": así será el emotivo homenaje para despedir a Gaspi

Como parte del homenaje, los organizadores solicitaron que quienes participen concurran vestidos con traje y corbata, una forma de recordar el estilo que caracterizaba al influencer en muchos de sus videos. Además, remarcaron que el encuentro busca convertirse en un espacio de respeto, reflexión y agradecimiento por el impacto positivo que tuvo Gaspi en miles de personas.

“Fue mucho más que un creador de contenido. Queremos recordarlo con una sonrisa y agradecerle por cada risa que nos dejó”, expresaron en la convocatoria.

El mensaje que emocionó a sus seguidores

A través de un comunicado difundido en redes sociales, quienes impulsan el homenaje destacaron el ejemplo personal que representó Gaspi para muchos jóvenes. “Su determinación para enfrentar las batallas más difíciles y transformar su realidad apostando por la salud, el bienestar y su mejor versión nos demuestra que siempre hay fuerza para salir adelante”, señalaron.

La convocatoria fue bautizada como “El último fiumba”.

También pidieron que la jornada se desarrolle con tranquilidad y respeto hacia la familia. “Nos reunimos para honrar su memoria y recordarlo con la unidad que este momento exige”, agregaron.

Habrá transmisión en vivo para quienes no puedan asistir

Debido al alcance internacional que había logrado el influencer a través de sus contenidos digitales, el homenaje será transmitido en vivo mediante la cuenta de Instagram @gamarillaok. Los organizadores difundieron además un mapa con los sectores habilitados para concentrarse y remarcaron la importancia de mantener el orden durante toda la actividad.

“Es un homenaje. Pedimos prudencia con el consumo de alcohol, sustancias y cualquier conducta que pueda alterar el clima del encuentro. Es un duelo para la familia y para todas las personas que encontraron inspiración en Gaspi”, indicaron.