El durísimo descargo de Juli Savioli tras las críticas por su despedida a Gaspi: "¿Cómo pueden juzgar el dolor?"

El cierre fue un gesto de empatía hacia los más cercanos a Gaspi: “Solamente les quiero desear todo el amor y todo el apoyo a la familia y a los amigos más cercanos”.

Luego, en placas de texto, dejó dos mensajes adicionales: uno sobre la manipulación en redes: “Acordate, no podés conocer a nadie a través de las redes sociales”, y otro dedicado a quienes la acompañan: “Y gracias a todos los que me brindan amor. Espero se les duplique siempre. Los amo y valoro muchísimo. Son mi día a día. Seguiré creando con ustedes. Pase lo que pase, sacaremos más fuerza”.

Embed

Cómo fue el desgarrador mensaje de Juli Savioli, la ex de Gaspi, minutos antes de confirmarse su muerte

La conmoción se instaló en las redes cuando Juli Savioli, expareja de Gaspi, compartió un mensaje cargado de angustia apenas instantes antes de que se confirmara la muerte del youtuber en el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

“Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. Alguien sabe si esto es real. ¿Está confirmado?“, escribió la influencer junto a una fotografía en la que aparece llorando.

El vínculo entre ambos se había hecho público en 2022, cuando Gaspi sorprendió a Juli con una propuesta de noviazgo en pleno show, frente a una multitud. Desde ese momento, la pareja compartió escenas de complicidad y exposición en redes sociales, donde su relación se volvió parte de la conversación digital.

No obstante, en abril de 2023 la historia se quebró tras revelarse que Gaspi había mantenido vínculos con otras chicas. Esa situación marcó el final del romance, aunque no borró los recuerdos ni la huella de lo vivido.

La tragedia volvió a unir sus nombres en un escenario doloroso. El testimonio de Juli se transformó en reflejo del impacto que generó la muerte del influencer, y en la expresión de un shock que atravesó a quienes compartieron su vida y a toda la comunidad que lo seguía en el mundo virtual.