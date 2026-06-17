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El durísimo descargo de Juli Savioli tras las críticas por su despedida a Gaspi: "¿Cómo pueden juzgar el dolor?"

Juli Savioli respondió con dureza a quienes cuestionaron su mensaje tras la muerte de Gaspi, defendió su dolor y pidió más empatía: "¿Cómo pueden juzgar?".

17 jun 2026, 19:24
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juli savioli
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La tragedia en Río de Janeiro, con la colisión de dos helicópteros que dejó seis víctimas fatales, entre ellas Gaspar Prim Díaz -Gaspi-, estremeció al mundo del streaming. La noticia se propagó con velocidad y, junto con ella, las reacciones de quienes lo conocieron. Entre esas voces apareció la de Juli Savioli, su exnovia, que eligió hablar desde el dolor y la incomodidad de sentirse juzgada.

“Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado, cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona”, comenzó en un video que compartió en TikTok. Allí explicó que lo que se muestra en redes es apenas una mínima parte de la vida real: “La gente no se puede basar en entrevistas, menos en entrevistas humorísticas o no. Lo que uno muestra en las redes sociales, por favor, es el dos por ciento de la vida de uno”.

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En su descargo, reconoció que la relación con Gaspi fue intensa y compleja, pero evitó entrar en detalles: “Obviamente todo lo que es intenso tiene sus partes malas y sus partes buenas. Y nunca me voy a poner a hablar de lo bueno, porque si yo escupo algo bueno acá te lo transforman en mierda”. Y agregó: “Para anticiparme al odio, porque sé que es lo que más hay, te pase lo que te pase, algo bueno, algo malo, yo voy a tener que seguir creando, pero es lo que a mí me mantiene conectado con ustedes”.

El mensaje se transformó en una reflexión más amplia: “Abracen su vida, abracense, pregúntense cómo están, pregúntenle al resto cómo está, hablen, charlen, porque se está perdiendo todo lo humano. No se llenen tanto de chismes. Todo vida de otro, vida de otro. ¿Qué te estás dando? ¿Qué le estás dando al otro? Sean conscientes, practiquen la conciencia, entiendan que ayudando se ayudan ustedes”.

El cierre fue un gesto de empatía hacia los más cercanos a Gaspi: “Solamente les quiero desear todo el amor y todo el apoyo a la familia y a los amigos más cercanos”.

Luego, en placas de texto, dejó dos mensajes adicionales: uno sobre la manipulación en redes: “Acordate, no podés conocer a nadie a través de las redes sociales”, y otro dedicado a quienes la acompañan: “Y gracias a todos los que me brindan amor. Espero se les duplique siempre. Los amo y valoro muchísimo. Son mi día a día. Seguiré creando con ustedes. Pase lo que pase, sacaremos más fuerza”.

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Cómo fue el desgarrador mensaje de Juli Savioli, la ex de Gaspi, minutos antes de confirmarse su muerte

La conmoción se instaló en las redes cuando Juli Savioli, expareja de Gaspi, compartió un mensaje cargado de angustia apenas instantes antes de que se confirmara la muerte del youtuber en el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

“Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. Alguien sabe si esto es real. ¿Está confirmado?“, escribió la influencer junto a una fotografía en la que aparece llorando.

El vínculo entre ambos se había hecho público en 2022, cuando Gaspi sorprendió a Juli con una propuesta de noviazgo en pleno show, frente a una multitud. Desde ese momento, la pareja compartió escenas de complicidad y exposición en redes sociales, donde su relación se volvió parte de la conversación digital.

No obstante, en abril de 2023 la historia se quebró tras revelarse que Gaspi había mantenido vínculos con otras chicas. Esa situación marcó el final del romance, aunque no borró los recuerdos ni la huella de lo vivido.

La tragedia volvió a unir sus nombres en un escenario doloroso. El testimonio de Juli se transformó en reflejo del impacto que generó la muerte del influencer, y en la expresión de un shock que atravesó a quienes compartieron su vida y a toda la comunidad que lo seguía en el mundo virtual.

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