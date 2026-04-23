El Gobierno metió un cambio de último momento con los jubilados: a quiénes impacta

Esta modificación no es menor. Para muchos beneficiarios, especialmente aquellos con ingresos ajustados, la fecha de cobro representa un factor determinante en la planificación de gastos básicos, como alimentos, medicamentos o servicios. Por eso, cada alteración en el cronograma suele generar atención y, en algunos casos, preocupación.

Aumento confirmado: el impacto del 3,4%

En paralelo a los cambios en las fechas, mayo llega con una actualización en los haberes. El incremento del 3,4% responde directamente a la inflación registrada en marzo, siguiendo el esquema de movilidad mensual que busca acompañar —aunque con rezago— la evolución de los precios.

Este mecanismo, implementado para evitar desfasajes prolongados, establece que los aumentos se calculan en función de los datos oficiales de inflación. Sin embargo, el debate sobre su eficacia continúa abierto, ya que distintos sectores señalan que los ajustes llegan con demora frente a la dinámica real del costo de vida.

Con este nuevo incremento, la jubilación mínima alcanza los $393.174,10, una cifra que refleja el intento del sistema previsional de sostener el poder adquisitivo en un contexto económico desafiante.

El bono extraordinario: una variable clave

Más allá del aumento formal, existe un componente que puede modificar significativamente los ingresos: el bono extraordinario. El refuerzo de $70.000 se mantiene como una herramienta central para complementar los haberes más bajos, aunque su continuidad depende de decisiones del Gobierno mes a mes.

En caso de confirmarse, quienes perciben la jubilación mínima pasarían a cobrar un total de $463.174,10. Este monto, si bien representa un alivio, también pone en evidencia la dependencia creciente de los bonos para sostener los ingresos reales.

El esquema de pago del refuerzo no es uniforme. Se aplica de manera proporcional para quienes superan el haber mínimo, lo que implica una reducción progresiva del bono hasta alcanzar un tope determinado. Este mecanismo busca evitar distorsiones, aunque también genera diferencias entre beneficiarios.

Los nuevos montos: cómo quedan los ingresos

Con la actualización del 3,4%, los valores estimados para mayo reflejan una estructura escalonada dentro del sistema previsional y de asistencia social.

La jubilación mínima se fija en $393.174,10, mientras que con el bono asciende a $463.174,10. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber base se ubica en $314.539,28, llegando a $384.539,28 con el refuerzo.

Las pensiones no contributivas, por su parte, alcanzan los $275.221,87, y pueden escalar hasta $345.221,87 con el adicional. En tanto, la pensión para madres de siete hijos se equipara a la jubilación mínima, tanto en su valor base como en el monto con bono.

En el universo de asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se establece en $141.285,31, mientras que la AUH por discapacidad llega a $460.044,10.

Estos números surgen exclusivamente del ajuste inflacionario y no están condicionados por el calendario de pagos, lo que significa que los montos se mantienen independientemente de la fecha de acreditación.

Cronograma de pagos: cómo se reorganiza mayo

El calendario definido por la ANSES para mayo presenta una estructura escalonada según la terminación del DNI, una modalidad habitual que busca ordenar la distribución de pagos.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

El cronograma comienza el lunes 11 de mayo con los DNI terminados en 0. A partir de allí, se desarrolla de manera consecutiva hasta el viernes 22, cubriendo todas las terminaciones.

DNI 0: lunes 11 de mayo

DNI 1: martes 12 de mayo

DNI 2: miércoles 13 de mayo

DNI 3: jueves 14 de mayo

DNI 4: viernes 15 de mayo

DNI 5: lunes 18 de mayo

DNI 6: martes 19 de mayo

DNI 7: miércoles 20 de mayo

DNI 8: jueves 21 de mayo

DNI 9: viernes 22 de mayo

Jubilados y pensionados con haberes superiores

Para quienes perciben ingresos por encima del mínimo, el calendario se concentra en la última semana del mes:

DNI 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI 8 y 9: viernes 29 de mayo

Este esquema implica que muchos beneficiarios cobrarán recién en los últimos días de mayo, lo que puede generar tensiones financieras en hogares que dependen exclusivamente de estos ingresos.