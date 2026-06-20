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Emotivo homenaje a Gaspi en el Obelisco: el desgarrador mensaje de su mamá que conmovió a todos

Una multitud de seguidores se congregó en el centro porteño para recordar al joven fallecido tras un accidente entre helicópteros. El momento más conmovedor de la jornada llegó cuando su madre tomó el micrófono.

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Emotivo homenaje a Gaspi en el Obelisco. (Foto: redes sociales)

Emotivo homenaje a Gaspi en el Obelisco. (Foto: redes sociales)

Una multitud de seguidores se reunió este sábado en el Obelisco para despedir a Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el popular creador de contenidos que murió a los 23 años en un trágico accidente entre helicópteros en Brasil. Entre aplausos, lágrimas y cánticos, el momento más conmovedor de la jornada llegó cuando su madre tomó el micrófono y recordó a su hijo con una frase que emocionó a todos: “Mi hijo es mi pichón”.

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El encuentro fue organizado bajo el nombre de “El último fiumba”, en referencia a una de las expresiones más emblemáticas del influencer. Desde las primeras horas de la tarde, cientos de fanáticos se acercaron al centro porteño para rendirle homenaje al joven que construyó una de las comunidades digitales más fieles de la Argentina.

"El amor de todos los que vinieron me ayudan a pasar este duro momento. Grapi se fue con sus amigos y dejó un montón de material sin editar. Me quedo tranquila que lo impulsé a que haga lo que le gustaba y no creo en el atentado, pero todo eso me chupa un huevo porque Gaspi ya no está", dijo la madre del influencer en A24.

Luego, tras una serie de testimonios de amigos, seguidores y creadores de contenido, Michelle, la madre de Gaspi, subió al escenario improvisado y habló ante una multitud visiblemente emocionada. “Gracias a ustedes, son un montón. Lo valioso que son los amigos y las viejas que nos bancamos cualquiera”, expresó entre lágrimas.

La mujer recordó que acompañó de cerca el crecimiento de su hijo, aunque muchas veces veía sus videos recién después de que fueran publicados. “No me los mostraba antes y yo le decía en broma que no podía ser lo que hacía”, contó.

En uno de los momentos más impactantes del homenaje, agregó: “Mi hijo es mi pichón y me di cuenta de quién era a través de ustedes. Cuídense mucho, por favor”.

La emoción terminó por quebrarla. Luego de unos segundos de silencio, cerró con una de las despedidas más recordadas por los seguidores del influencer: “Son los que me ayudan a que me banque esta mierda. Aguante los jóvenes”.

Gaspi muri&oacute; en un accidente en a&eacute;reo. (Foto: archivo)

Gaspi murió en un accidente en aéreo. (Foto: archivo)

Miles de fanáticos despidieron a Gaspi en el Obelisco

La convocatoria reunió a seguidores de distintas partes del país. Muchos llegaron vestidos con traje y corbata, tal como habían sugerido los organizadores, mientras que otros llevaron carteles, flores y recuerdos relacionados con los contenidos del joven.

En la base del Obelisco se armó un altar improvisado con fotos, mensajes y velas. Además, durante toda la tarde se escucharon cánticos como “Gaspi inmortal” y referencias a frases que marcaron la identidad de su comunidad digital. La emoción también se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron imágenes y videos del homenaje.

La familia de Gaspi presente en el Obelisco.

La familia de Gaspi presente en el Obelisco.

El recuerdo de Gaspi y el legado que dejó en las redes

Durante el acto, uno de los oradores leyó un mensaje dedicado tanto a Gaspi como a las otras víctimas del accidente aéreo ocurrido en Brasil. “Seis vidas fueron cortadas de golpe. En un mundo donde reina el odio y el miedo, fueron un rayo de esperanza”, expresó.

El homenaje también repasó la trayectoria del creador de contenido, que comenzó a publicar videos siendo adolescente y logró convertirse en una de las figuras más reconocidas de YouTube y las redes sociales. “Gaspi se convirtió en uno de los youtubers más queridos y polémicos. Empezaste a los 17 años y te convertiste en alguien único. Mostraste una transformación brutal”, señalaron durante la ceremonia.

Además de su humor irreverente, muchos destacaron que en los últimos años había comenzado a hablar abiertamente sobre salud mental y sobre los desafíos que implicaba convivir con la popularidad en internet. “Nos enseñó que vivir no era llegar a una respuesta, sino no dejar de buscar”, concluyó el mensaje que cerró uno de los homenajes más emotivos que se recuerdan para un creador digital argentino.

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