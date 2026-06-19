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Caso Agostina Vega: "Siempre fue una proxeneta", la fuerte declaración contra la dueña del Ford Ka

Una extrabajadora sexual amplió su declaración y señaló a dos mujeres del entorno de Claudio Barrelier. También aseguró que una de ellas habría estado en la vivienda donde ocurrió el crimen.

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“Siempre fue una proxeneta de todas nosotras”
“Siempre fue una proxeneta de todas nosotras”, la fuerte declaración contra Soledad Andreani. (Foto: A24)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega incorporó nuevas declaraciones testimoniales que podrían aportar elementos relevantes para el avance de la causa. Una extrabajadora sexual que ya había declarado ante la Justicia volvió a brindar detalles sobre integrantes del entorno más cercano de Claudio Barrelier, principal acusado por el asesinato de la adolescente.

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La mujer, identificada como Carla, se refirió a Marianela Palmero, madre de la hija de Barrelier, y la relacionó con el funcionamiento del bar “Wachitas”, uno de los lugares que quedó bajo análisis durante la investigación.

La testigo sostuvo que Marianela Palmero cumplía distintas tareas dentro del local. (Foto: archivo)

La testigo sostuvo que Marianela Palmero cumplía distintas tareas dentro del local. (Foto: archivo)

“Yo la conozco como la Gringa Ludmila, afirmó la testigo al referirse a Palmero. Según su relato, trabajaba junto a Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que, de acuerdo con la hipótesis judicial, habría sido utilizado para trasladar y descartar el cuerpo de la víctima.

Carla sostuvo que Palmero cumplía distintas tareas dentro del local, desde la atención de mesas hasta actividades vinculadas al sector donde se presentaban bandas en vivo.

El entorno de Barrelier

La testigo también aseguró que Palmero residía en la vivienda de barrio Cofico donde ocurrió el hecho investigado y afirmó que habría estado allí la noche del crimen.

Además, señaló que tomó conocimiento de presuntos vínculos sentimentales simultáneos que mantenía Barrelier. “Tenía tres mujeres: Ludmila, Soledad y la mamá de Agostina”, sostuvo Carla.

La declaración incorporó además acusaciones contra Soledad Andreani, quien permanece detenida en el marco de la causa.

“Siempre fue una proxeneta de todas nosotras”, afirmó la mujer al referirse a Andreani, en un testimonio que vuelve a poner el foco sobre las actividades que se desarrollaban en el bar “Wachitas”.

Andreani está imputada por presunto encubrimiento. El fiscal Raúl Garzón investiga si colaboró con Barrelier para deshacerse del cuerpo de la adolescente mediante el uso de su Ford Ka negro.

La mujer tiene previsto declarar este viernes ante la Justicia, en una audiencia que podría resultar clave para esclarecer su grado de participación en los hechos investigados.

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