Caso Agostina Vega: "Siempre fue una proxeneta", la fuerte declaración contra la dueña del Ford Ka

El entorno de Barrelier

La testigo también aseguró que Palmero residía en la vivienda de barrio Cofico donde ocurrió el hecho investigado y afirmó que habría estado allí la noche del crimen.

Además, señaló que tomó conocimiento de presuntos vínculos sentimentales simultáneos que mantenía Barrelier. “Tenía tres mujeres: Ludmila, Soledad y la mamá de Agostina”, sostuvo Carla.

La declaración incorporó además acusaciones contra Soledad Andreani, quien permanece detenida en el marco de la causa.

“Siempre fue una proxeneta de todas nosotras”, afirmó la mujer al referirse a Andreani, en un testimonio que vuelve a poner el foco sobre las actividades que se desarrollaban en el bar “Wachitas”.

Andreani está imputada por presunto encubrimiento. El fiscal Raúl Garzón investiga si colaboró con Barrelier para deshacerse del cuerpo de la adolescente mediante el uso de su Ford Ka negro.

La mujer tiene previsto declarar este viernes ante la Justicia, en una audiencia que podría resultar clave para esclarecer su grado de participación en los hechos investigados.