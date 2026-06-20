El llamativo posteo de Juana Viale que hoy toma otro sentido tras su separación de Yago Lange

Por qué se habrían separado Juana Viale y Yago Lange

Durante más de dos años, Juana Viale y Yago Lange mantuvieron una relación marcada por la discreción y por una mirada compartida sobre la vida. Aunque evitaron exponer su intimidad, se mostraron unidos por valores en común, especialmente su interés por la naturaleza, la conciencia ambiental y los desafíos vinculados a la sustentabilidad.

Pero esa etapa habría llegado a su fin. La noticia fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde aseguró que la ruptura se produjo de manera cordial y sin situaciones conflictivas que la rodearan.

Al explicar los motivos detrás de la decisión, el panelista sostuvo que "No coinciden más en un proyecto en común". Según detalló, con el paso del tiempo ambos comenzaron a enfocarse en objetivos personales diferentes, lo que habría generado un distanciamiento natural dentro de la pareja.

Además, la dinámica cotidiana tampoco habría ayudado. Los compromisos profesionales de la conductora, sumados a los frecuentes viajes del activista ambiental, hicieron cada vez más difícil sostener espacios compartidos. " Estaban desencontrados y decidieron separarse", afirmó Ochoa, dejando en claro que el desgaste se habría producido de manera progresiva hasta desembocar en la ruptura.