A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Significativo

El llamativo posteo de Juana Viale que hoy toma otro sentido tras su separación de Yago Lange

Todo parece indicar que Juana Viale se separó de Yago Lange tras casi tres años de relación. A raíz de esa versión, volvió a circular un posteo que la conductora había compartido días atrás y que hoy muchos interpretan como una posible señal de que atravesaba un momento difícil a nivel personal.

20 jun 2026, 18:54
Banner seguínos en google Primicias Ya
El llamativo posteo de Juana Viale que hoy toma otro sentido tras su separación de Yago Lange

El llamativo posteo de Juana Viale que hoy toma otro sentido tras su separación de Yago Lange

El llamativo posteo de Juana Viale que hoy toma otro sentido tras su separación de Yago Lange

El llamativo posteo de Juana Viale que hoy toma otro sentido tras su separación de Yago Lange

La noticia de la supuesta separación de Juana Viale y Yago Lange sorprendió a todos. Sin embargo, tras conocerse la información revelada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), muchos usuarios comenzaron a mirar con otros ojos un llamativo posteo que la conductora había compartido apenas doce días antes en sus redes sociales.

Acostumbrada a mantener un perfil bajo en sus redes sociales, Juana rara vez comparte publicaciones en su feed de Instagram. Sin embargo, días atrás sorprendió con una postal muy personal: una imagen natural, sin producción ni maquillaje, en la que se la ve sosteniendo un ramo de lavandas y girasoles que había recibido como obsequio.

Leé también

Juana Viale se separó de Yago Lange luego de tres años: "No coinciden en..."

juana viale se separo de yago lange luego de tres anos: no coinciden en...

La publicación, realizada hace doce días, estuvo acompañada por un mensaje que en ese momento pasó desapercibido, pero que ahora volvió a cobrar relevancia tras los rumores sobre su presente sentimental: "Lavandas y girasol. No sabría qué hacer sin las flores. Mágicamente, de la nada, me regalaron estas flores. Porque sí. La vida te quita de un lado y te da de otro..."

Si bien en aquel momento muchos interpretaron esas palabras como una reflexión sobre la vida y los pequeños gestos cotidianos, la reciente versión que sostiene que ya no estaría en pareja con Yago llevó a varios seguidores a releer el mensaje desde otra perspectiva. Para algunos, aquellas frases podrían haber sido una señal indirecta del momento personal que atravesaba la conductora.

Por qué se habrían separado Juana Viale y Yago Lange

Durante más de dos años, Juana Viale y Yago Lange mantuvieron una relación marcada por la discreción y por una mirada compartida sobre la vida. Aunque evitaron exponer su intimidad, se mostraron unidos por valores en común, especialmente su interés por la naturaleza, la conciencia ambiental y los desafíos vinculados a la sustentabilidad.

Pero esa etapa habría llegado a su fin. La noticia fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde aseguró que la ruptura se produjo de manera cordial y sin situaciones conflictivas que la rodearan.

Al explicar los motivos detrás de la decisión, el panelista sostuvo que "No coinciden más en un proyecto en común". Según detalló, con el paso del tiempo ambos comenzaron a enfocarse en objetivos personales diferentes, lo que habría generado un distanciamiento natural dentro de la pareja.

Además, la dinámica cotidiana tampoco habría ayudado. Los compromisos profesionales de la conductora, sumados a los frecuentes viajes del activista ambiental, hicieron cada vez más difícil sostener espacios compartidos. " Estaban desencontrados y decidieron separarse", afirmó Ochoa, dejando en claro que el desgaste se habría producido de manera progresiva hasta desembocar en la ruptura.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Juana Viale

Lo más visto