Muerte de Gaspi: el contundente comunicado de su familia con una importante aclaración

En ese escrito, los seres queridos del joven fueron contundentes al desmentir la existencia de cualquier colecta vinculada a los gastos derivados de su fallecimiento.

“Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz”, expresaron.

IG Coscu - comunicado familia de Gaspi

Asimismo, remarcaron que no avalan ninguna iniciativa económica que utilice el nombre del influencer para solicitar dinero.

“Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”, agregaron.

En otro tramo del comunicado, la familia agradeció el apoyo recibido desde que se conoció la tragedia y destacó el vínculo que Gaspi construyó a lo largo de los años con su audiencia.

“Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones”, manifestaron.

La versión sobre una posible colecta había tomado fuerza luego de que trascendiera que la familia debía afrontar los costos de la repatriación del cuerpo desde el exterior. Incluso, distintas versiones indicaban que el traslado podría demandar una suma estimada de entre 5.000 y 10.000 dólares.

Sin embargo, la publicación difundida por Coscu llevó tranquilidad a los seguidores del influencer al confirmar que esos gastos ya fueron cubiertos gracias a colaboraciones privadas y que no es necesario realizar aportes económicos.

Gaspi

Cuáles son las desgarradoras fotos que publicó el papá de Gaspi tras la trágica muerte de su hijo

La trágica muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, continúa generando una profunda conmoción. El joven influencer de 23 años perdió la vida el domingo en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, una noticia que impactó de lleno tanto a sus seguidores como a quienes compartieron distintos momentos de su vida y carrera.

Mientras el dolor comenzaba a multiplicarse en redes sociales, una de las expresiones más emotivas llegó de parte de su padre, Ricardo Héctor Prim, quien decidió manifestar públicamente el inmenso sufrimiento que atraviesa tras la pérdida de su hijo.

papa de gaspi

A través de su perfil de Facebook, compartió dos fotografías de Gaspi correspondientes a distintas etapas de su vida: una de cuando era niño y otra ya en su adultez. Junto a las imágenes escribió una frase breve, pero cargada de sentimiento: “Gaspi, te quiero siempre”.

El mensaje no tardó en generar una fuerte repercusión entre los usuarios, que acompañaron a la familia con palabras de apoyo y condolencias. Sin embargo, horas más tarde, Ricardo volvió a expresarse mediante una nueva publicación que reflejó con crudeza el difícil momento que atraviesa.

gaspi papá 2

En esa oportunidad compartió una imagen con una única inscripción, escrita completamente en mayúsculas: “INFINITA TRISTEZA”. Con esas dos palabras logró transmitir el profundo dolor que dejó la partida de Gaspi.

En medio de la conmoción general que provocó la tragedia, los mensajes del padre del joven influencer se transformaron en uno de los testimonios más conmovedores, exponiendo el sufrimiento de una familia que enfrenta una pérdida irreparable.