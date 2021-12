Necesitaba superar un "bajón", empezó a estudiar, se recibió de médico a los 64 años y su historia se volvió viral

“Tener algo que me ocupe y me ordene me ha dado siempre resultado, un buen remedio para los bajones. Durante muchos años fue mi familia, mi trabajo. En ese momento me pareció que Medicina era una buena idea. Y fue excelente”, sostuvo Emilio, en respuesta a una usuaria de Twitter que le preguntó si realmente se había anotado en la carrera para “pasar un bajón”.

“Ojalá nos crucemos en el ejercicio de esta linda profesión. Feliz de haber podido compartir los voluntariados con vos”, contestó también Emilio a un compañero, entre los tantos mensajes que recibió. Además de médico, este hombre también es físico, especialista en sistemas, cocinero y actualmente docente, según indica en la biografía de Twitter.

El viernes festejaron quienes se recibieron de la carrera de Medicina y se puede ver a Emilio, haciendo el famoso "trencito", vestido con un ambo lleno de colores, espuma y papel picado. Un merecido festejo teñido también, por supuesto, de mucha alegría.