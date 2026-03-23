Empieza el juicio a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: qué penas podría enfrentar

En Brasil, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo, una figura penal más severa que prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión y que, además, tiene un tratamiento más estricto en la legislación.

La clave del juicio estará en determinar si se trató de un único hecho o de múltiples conductas, lo que podría cambiar de manera sustancial la eventual condena.

El video que desató el escándalo

El conflicto comenzó dentro de un bar de la ciudad brasileña, cuando la joven y sus amigas discutieron con empleados del lugar por el cobro de la cuenta. “En un inicio es donde nos cobran unos consumos de más en el bar. Yo le decía a una amiga que nos estaban robando”, contó.

De acuerdo con su versión, la situación comenzó a escalar rápidamente y terminó trasladándose a la calle. “Ellos se nos burlaban, se reían, y todo empezó a ponerse tenso”, relató.

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La abogada sostuvo que el episodio que quedó registrado en el video ocurrió minutos después, cuando el grupo ya se retiraba del lugar: “Reaccioné de la peor forma posible”.

Páez explicó que el gesto que derivó en la denuncia fue una reacción impulsiva durante una discusión que venía escalando desde el interior del bar. “Escuché que me gritaban algo y cuando me doy vuelta veo que un hombre se estaba tocando los genitales. Reaccioné de la peor forma posible”, aseguró.

Ese momento quedó filmado por una persona del lugar y el video se viralizó rápidamente en redes sociales. “Fue la peor reacción de mi vida. Me arrepiento muchísimo”, afirmó.