La impactante revelación del abogado de Luciana Martínez tras la detención: "La encerró y la obligó..."

Respecto al estado de Luciana, Telleldín señaló: “Y está mal, los dos lloraron en la indagatoria, no tienen antecedentes, eso es muy positivo. Cristian trabaja, es chef de un restaurant muy importante, está en blanco y nunca se metieron en lío”. También aclaró que algunas versiones iniciales cambiaron: “Cambió lo del Uber, cambió esto que lo habían drogado porque estaban alcoholizados los tres”.

Por último, el abogado se refirió a la situación judicial: “Pedí pedimos la libertad. El juez tiene 24 horas, puede resolver ahora en un rato, mañana”, sostuvo, al tiempo que insistió en que el turista “hasta hoy está como víctima”.

Sobre el contexto dentro del departamento, agregó: “Droga había, según lo que contó Luciana, había Tusi, había pastillas, pero ellos no consumieron. El turista sí. Lo que cuenta Luciana es que fue víctima de un abuso por parte del turista”.

Con estas declaraciones, Telleldín buscó dar una versión distinta a la que circula en los medios, mientras se espera la resolución del juez sobre la situación de Martínez y Wagner.

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Cuál fue el alarmante dato que reveló Ángel de Brito sobre Luciana Martínez tras su detención por robo

La detención de Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), sigue generando repercusiones y ahora se conoció un dato que podría complicar aún más su situación judicial. La joven fue arrestada junto a su pareja y mánager, Cristian Wagner, tras la denuncia de un turista norteamericano que aseguró haber sido víctima de un robo en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

El periodista Ángel de Brito aportó información clave sobre la causa y dejó abierta la posibilidad de que existan más episodios vinculados. “No fue el único ilícito. Luciana de Gran Hermano había robado a otros hombres”, escribió en su cuenta de X, generando un fuerte impacto en la opinión pública.

La mediática quedó en el centro de la polémica luego de ser imputada bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, tras el episodio ocurrido en el Smart Hotel. Según la denuncia, el turista habría sido víctima de un engaño que terminó con la desaparición de varios de sus objetos personales.

El dato revelado por De Brito suma gravedad al expediente, ya que sugiere que podrían existir otros hechos similares que todavía no fueron denunciados o que permanecen bajo investigación.

Con la causa en pleno desarrollo, la situación judicial de Martínez podría complicarse aún más si aparecen nuevas víctimas o denuncias que respalden lo mencionado por el conductor de LAM. La expectativa ahora está puesta en cómo avanzará la investigación y qué decisión tomará la Justicia en los próximos días.