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El abogado de Andrea del Boca habló sobre su salud y su posible regreso a Gran Hermano: "La intención es..."

Juan Pablo Fioribello, abogado de Andrea del Boca, brindó detalles sobre la salud de su clienta, quien tuvo que ser hospitalizada tras sufrir un problema de presión en Gran Hermano.

19 mar 2026, 21:05
El abogado de Andrea del Boca habló sobre su salud y su posible regreso a Gran Hermano: La intención es...
El abogado de Andrea del Boca habló sobre su salud y su posible regreso a Gran Hermano: La intención es...

El abogado de Andrea del Boca habló sobre su salud y su posible regreso a Gran Hermano: "La intención es..."

Mientras crece la expectativa por el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), tras haber sido internada en Olivos por un pico de presión, su abogado, Juan Pablo Fioribello, salió a llevar tranquilidad y dar precisiones sobre su evolución.

Según explicó, la actriz se encuentra estable y de buen ánimo, y bajo seguimiento médico constante. Si bien el episodio generó preocupación, remarcó que fue atendida a tiempo y que los profesionales priorizan su recuperación antes de definir cualquier regreso al reality.

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"Está bien. No pude conversar con ella porque se habría violado el aislamiento del juego. Le dio un pico de presión; ella tiene algunos problemas de salud de base. Sobre eso, se respetó el protocolo que Telefe y Gran Hermano tienen: fue trasladada a un centro asistencial para hacerse los chequeos correspondientes", explicó en primera instancia sobre el inconveniente que sufrió y la obligó a abandonar la casa bajo recomendación médica.

Además, detalló que el encierro pudo haber influido: "Ella es hipertensa, tiene problemas de salud. Se hizo un chequeo cardiológico para ver cómo estaba el tema del corazón y algunos temitas intestinales. Está en situación de estrés, mucho tiempo fuera de su casa, nerviosismo, y eso generó que los médicos la tengan que chequear"

"La intención de ella es continuar. Vamos a ver si en las próximas horas puede volver a participar del juego, no depende de los productores ni abogados, sino de los médicos. Se dicen muchas cosas, cuando quieran saber, vengan a las fuenes. Quiere seguir jugando, le está yendo bien", dijo, sobre la decisión de seguir en el programa que conduce Santiago del Moro.

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Cómo es el nuevo contrato de Andrea del Boca con Gran Hermano

La situación de Andrea del Boca mantiene en vilo tanto a la producción como a los seguidores de Gran Hermano. Tras su internación por un cuadro vinculado a la presión, comenzaron a surgir novedades que combinan su evolución médica con definiciones clave en el plano laboral.

En paralelo a su recuperación, la actriz no habría detenido las gestiones vinculadas a su continuidad en el reality. De hecho, ya contaría con una propuesta contractual actualizada, cuyo vencimiento estaba fijado para este lunes 23 de marzo, lo que aceleró las negociaciones en medio de un contexto delicado.

Durante una emisión de DDM (América TV), Guido Zaffora brindó precisiones sobre este escenario y dejó en claro que el frente legal avanzó incluso mientras Del Boca atraviesa este momento de salud. Según explicó, la actriz sigue en contacto con su abogado, Juan Pablo Fioribello, quien lleva adelante las conversaciones con Telefe.

“Juan Pablo Fioribello renegoció el contrato de Andrea del Boca con Telefe”, comenzó detallando el periodista que confirmó que la artista volverá a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Renegociaron plata y clausulas a su favor ”, aseguró Zaffora sobre la participante por la que Gran Hermano lanzó un reciente comunicado. “Logró más guita”, agregó luego de que trascendieran detalles sobre la salida de la cantante del juego en el que es una de las estrellas principales.

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