El abogado de Andrea del Boca habló sobre su salud y su posible regreso a Gran Hermano: "La intención es..."

"La intención de ella es continuar. Vamos a ver si en las próximas horas puede volver a participar del juego, no depende de los productores ni abogados, sino de los médicos. Se dicen muchas cosas, cuando quieran saber, vengan a las fuenes. Quiere seguir jugando, le está yendo bien", dijo, sobre la decisión de seguir en el programa que conduce Santiago del Moro.

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Cómo es el nuevo contrato de Andrea del Boca con Gran Hermano

La situación de Andrea del Boca mantiene en vilo tanto a la producción como a los seguidores de Gran Hermano. Tras su internación por un cuadro vinculado a la presión, comenzaron a surgir novedades que combinan su evolución médica con definiciones clave en el plano laboral.

En paralelo a su recuperación, la actriz no habría detenido las gestiones vinculadas a su continuidad en el reality. De hecho, ya contaría con una propuesta contractual actualizada, cuyo vencimiento estaba fijado para este lunes 23 de marzo, lo que aceleró las negociaciones en medio de un contexto delicado.

Durante una emisión de DDM (América TV), Guido Zaffora brindó precisiones sobre este escenario y dejó en claro que el frente legal avanzó incluso mientras Del Boca atraviesa este momento de salud. Según explicó, la actriz sigue en contacto con su abogado, Juan Pablo Fioribello, quien lleva adelante las conversaciones con Telefe.

“Juan Pablo Fioribello renegoció el contrato de Andrea del Boca con Telefe”, comenzó detallando el periodista que confirmó que la artista volverá a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

“Renegociaron plata y clausulas a su favor ”, aseguró Zaffora sobre la participante por la que Gran Hermano lanzó un reciente comunicado. “Logró más guita”, agregó luego de que trascendieran detalles sobre la salida de la cantante del juego en el que es una de las estrellas principales.