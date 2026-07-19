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EN VIVO: así se vive el clima previo a la gran final del Mundial entre Argentina y España

La Selección Argentina buscará un nuevo título mundial frente a España. Seguí en vivo todo lo que ocurre antes del partido: el ambiente en las calles, los preparativos de los hinchas, la llegada de los equipos y las últimas novedades.

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Así se vive el clima previo a la gran final del Mundial entre Argentina y España. (Foto: Reuters)

Así se vive el clima previo a la gran final del Mundial entre Argentina y España. (Foto: Reuters)

La cuenta regresiva llegó a su fin. La Selección argentina disputará este domingo la gran final del Mundial 2026 frente a España, en un partido que paraliza al país y mantiene en vilo a millones de hinchas en todo el mundo.

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Desde las primeras horas del día, el clima mundialista comenzó a sentirse tanto en las inmediaciones del estadio como en distintos puntos de la Argentina. Banderas celestes y blancas, camisetas de la Scaloneta y caravanas de fanáticos le ponen color a una jornada que puede quedar marcada para siempre en la historia del fútbol argentino.

En A24 seguimos minuto a minuto todo lo que ocurre antes del encuentro decisivo: la llegada de los simpatizantes, el movimiento en las calles, las últimas novedades de ambos seleccionados, las actividades previas al partido y todo el ambiente que rodea a una final que promete emociones de principio a fin.

Ceremonia de la final del Mundial 2026: artistas y horario

Antes del partido habrá una ceremonia inaugural con figuras internacionales de la música y el espectáculo.

Entre los artistas confirmados se encuentran:

  • Jennifer Hudson, que interpretará el himno de Estados Unidos.
  • Laura Pausini.
  • Nicole Scherzinger.
  • Robbie Williams.
  • IShowSpeed.
  • Tom Cruise, entre los invitados especiales.

La ceremonia comenzará a las 14:30 (hora argentina).

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