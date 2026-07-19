La foto de Wanda Nara con Pampita en la final del Mundial 2026 que se volvió viral

Cómo fue el arrasador rating de la final del Mundial 2026 con Argentina y España

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España acaparó la atención de millones de personas y se consolidó como uno de los eventos televisivos más convocantes del año. La expectativa por el encuentro se reflejó tanto en las pantallas como en las redes sociales, donde el partido dominó la conversación desde mucho antes del pitazo inicial.

La cobertura especial comenzó varias horas antes del inicio del duelo, con transmisiones en vivo desde el estadio, informes especiales, análisis y entrevistas. De acuerdo con los primeros datos de audiencia de IBOPE, a las 16:15 Telefe alcanzaba un pico de 37.8 puntos de rating, mientras que TyC Sports registraba 13.8 puntos y la TV Pública sumaba 5.1 puntos.

Minutos después, a las 16:23, Telefe continuaba al frente con 37.3 puntos. En paralelo, TyC Sports marcaba 13.4 puntos y la TV Pública obtenía 4.6 puntos, manteniendo un importante caudal de espectadores siguiendo la definición del campeonato.

Con el correr del primer tiempo, el interés siguió en aumento. A las 16:41, Telefe escalaba hasta los 38.5 puntos de rating, consolidando su liderazgo. TyC Sports acompañaba con 13.5 puntos, mientras que la TV Pública registraba 4.7 puntos.

Cinco minutos más tarde, a las 16:46, cuando el marcador seguía 0 a 0, Telefe anotaba 37.3 puntos. TyC Sports se mantenía con 13.2 puntos y la TV Pública marcaba 4.4. Ya en el entretiempo, a las 17:14, el minuto a minuto indicaba 38.3 puntos para Telefe, 12.4 para TyC Sports y 4.9 para la TV Pública.

Con el inicio del complemento, a las 17:27, el interés del público permanecía prácticamente intacto. Telefe alcanzaba 38.1 puntos de rating, mientras que TyC Sports registraba 12.7 y la TV Pública 3.8 puntos.

Diez minutos después, a las 17:37, la transmisión volvía a crecer y Telefe llegaba a los 38.8 puntos. Por su parte, TyC Sports sostenía 12.5 puntos y la TV Pública marcaba 3.9.

En el tramo decisivo del encuentro, a las 17:52, la audiencia alcanzó otro de sus máximos. Telefe trepaba hasta los 39.3 puntos, mientras que TyC Sports se ubicaba en 12.6 y la TV Pública permanecía en 3.9 puntos.

Las mediciones reflejaron la enorme expectativa que despertó el cruce entre Argentina y España, un partido que mantuvo a millones de televidentes pendientes de cada jugada y dominó ampliamente la audiencia durante toda la tarde.

El impacto también se trasladó al universo digital. En las redes sociales, nombres como Lionel Messi, Lionel Scaloni y las principales figuras del seleccionado argentino encabezaron las tendencias, acompañando el minuto a minuto del encuentro con miles de publicaciones.

Aunque todavía restan conocerse las cifras definitivas, todo indica que la transmisión se ubicará entre las más vistas de 2026 e, incluso, podría superar las marcas obtenidas por los anteriores compromisos de la Selección argentina durante el Mundial.

La expectativa por los números finales era alta, especialmente después de que la semifinal frente a Inglaterra registrara un desempeño extraordinario en materia de audiencia. Por ese motivo, todas las miradas también estuvieron puestas en el rating que lograría la definición ante España.