El arrasador rating de la final del Mundial 2026 con Argentina y España

A las 16:41, Telefe subía a 38.5 puntos de rating liderando ampliamente con la gran final. TyC Sports registraba 13.5 puntos y la TV Pública hacía 4.7 puntos.

A las 16:46, el partido continuaba 0 a 0 y Telefe obtenía 37.3 puntos. TyC Sports seguía con 13.2 puntos y la TV Pública estaba en 4.4 puntos.

A las 17:14, durante el entretiempo, el minuto a minuto marcaba para Telefe 38.3 puntos, 12.4 puntos para TyCSports y 4.9 puntos para la TV Pública.

A las 17:27, cuando arrancaba el segundo tiempo, Telefe lograba 38.1 puntos de rating. TyC Sports estaba en 12.7 puntos y la TV Pública en 3.8 puntos.

A las 17:37, el partido tocaba otro pico de 38.8 puntos para Telefe. TyC Sports seguía con 12.5 puntos y la TV Pública indicaba 3.9 puntos.

A las 17:52, ya en los minutos finales del segundo tiempo, el minuto a minuto volvía a subir para Telefe con 39.3 puntos. Las demás señales se mantenían con 12.6 puntos para TyC Sports y 3.9 puntos para la TV Pública.

A las 18:16, Telefe registraba en el alargue del partido 39.4 puntos de rating. TyC Sports llegaba a los 13.1 puntos y la TV Pública estaba en 4.1 puntos.

A las 18:41, el canal de las pelotas continuaba liderando con 38.4 puntos de rating. TyC Sports hacía 13.2 puntos y la TV Pública con 4.4 puntos.

Los números confirmaron la enorme expectativa que generó el partido entre Argentina y España, que reunió frente a la televisión a millones de personas en todo el país.

La final también tiene una fuerte repercusión en las redes sociales, donde los nombres de Lionel Messi, Lionel Scaloni y las principales figuras de la Selección se ubicaron entre las tendencias más comentadas de la jornada.

A la espera de los datos consolidados, la transmisión se encamina a quedar entre las más vistas de 2026 y podría superar los registros de los anteriores partidos de la Selección argentina en la competencia.

En la semifinal frente a Inglaterra, el equipo nacional ya había conseguido cifras extraordinarias, por lo que existía una enorme expectativa por conocer cuánto marcaría el partido decisivo ante España.