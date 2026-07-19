El arrasador rating de la final del Mundial 2026 con Argentina y España

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España paralizó al país y se convirtió en uno de los acontecimientos televisivos más importantes del año.
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La definición del Mundial 2026 paralizó al país y alcanzó cifras extraordinarias de audiencia. Los números de cada canal y todos los detalles.
La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España paralizó al país y se convirtió en uno de los acontecimientos televisivos más importantes del año.
Desde varias horas antes del comienzo del partido, las señales encargadas de la transmisión desplegaron una amplia cobertura con móviles, análisis, entrevistas y toda la previa desde el estadio.
Según los primeros datos de audiencia de IBOPE, el encuentro alcanzaba picos de 37.8 puntos de rating en Telefe y de 13.8 puntos en TyC Sports a las 16:15. La TV Pública marcaba 5.1 puntos.
A las 16:23, Telefe se mantenía con 37.3 puntos mientras que TyC Sports llegaba a los 13.4 puntos. Por su parte, la TV Pública seguía con 4.6 puntos.
A las 16:41, Telefe subía a 38.5 puntos de rating liderando ampliamente con la gran final. TyC Sports registraba 13.5 puntos y la TV Pública hacía 4.7 puntos.
A las 16:46, el partido continuaba 0 a 0 y Telefe obtenía 37.3 puntos. TyC Sports seguía con 13.2 puntos y la TV Pública estaba en 4.4 puntos.
A las 17:14, durante el entretiempo, el minuto a minuto marcaba para Telefe 38.3 puntos, 12.4 puntos para TyCSports y 4.9 puntos para la TV Pública.
A las 17:27, cuando arrancaba el segundo tiempo, Telefe lograba 38.1 puntos de rating. TyC Sports estaba en 12.7 puntos y la TV Pública en 3.8 puntos.
A las 17:37, el partido tocaba otro pico de 38.8 puntos para Telefe. TyC Sports seguía con 12.5 puntos y la TV Pública indicaba 3.9 puntos.
A las 17:52, ya en los minutos finales del segundo tiempo, el minuto a minuto volvía a subir para Telefe con 39.3 puntos. Las demás señales se mantenían con 12.6 puntos para TyC Sports y 3.9 puntos para la TV Pública.
A las 18:16, Telefe registraba en el alargue del partido 39.4 puntos de rating. TyC Sports llegaba a los 13.1 puntos y la TV Pública estaba en 4.1 puntos.
A las 18:41, el canal de las pelotas continuaba liderando con 38.4 puntos de rating. TyC Sports hacía 13.2 puntos y la TV Pública con 4.4 puntos.
Los números confirmaron la enorme expectativa que generó el partido entre Argentina y España, que reunió frente a la televisión a millones de personas en todo el país.
La final también tiene una fuerte repercusión en las redes sociales, donde los nombres de Lionel Messi, Lionel Scaloni y las principales figuras de la Selección se ubicaron entre las tendencias más comentadas de la jornada.
A la espera de los datos consolidados, la transmisión se encamina a quedar entre las más vistas de 2026 y podría superar los registros de los anteriores partidos de la Selección argentina en la competencia.
En la semifinal frente a Inglaterra, el equipo nacional ya había conseguido cifras extraordinarias, por lo que existía una enorme expectativa por conocer cuánto marcaría el partido decisivo ante España.