Es maestra de grado y vende fotos y videos eróticos: "En dos días hice más que un sueldo de docente"

Un dato más: mientras estaba de licencia, vio el aviso para presentarse a un casting de Gran Hermano y ni lo dudó. "Es algo que siempre soñé", le cuenta a A24.com.

Pero volvamos al tema de las fotos. Fue casi una sugerencia de sus amigos y su familia. "Ya que te gusta sacarte fotos y publicarlas, por qué no las vendés?". Y Miguelina se preguntó lo mismo, por qué no las vendo, y si acaso había una íntima duda sobre la conveniencia o no de hacerlo, se evaporó enseguida al empezar a recaudar tanto dinero como el que obtiene como maestra, pero en mucho menos tiempo: "En dos días gané más dinero que lo que gano por mes como maestra", cuenta Miguelina. Algo así como 70 mil pesos, confiesa.

La maestra hot que quiere entrar a Gran Hermano

"Mi forma de ser, en las redes sociales y diferentes lugares, no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro”, contó a través de sus redes sociales, a modo de descargo.

"Un grupo de mamás estaba hostigándome todo el tiempo, no se fijaban cómo era con los alumnos, con sus hijos. Yo no ocultaba cómo era en redes sociales, mi perfil es público y yo soy transparente. Y no tiene nada de malo lo que hago", dice ahora.

"Las madres no me querían en la escuela, y la directora me obligó a tomarme un tiempo, a que me tomara una licencia. Ahora estoy en mi casa por una cuestión burocrática, esperando a que se reúna una junta médica y defina la situación", agrega.

Mientras tanto, llegaron los medios a su vida. Se presentó al casting de Gran Hermano y por su historia empezó a desfilar por los programas de televisión. En sus redes sociales hay fotos los famosos que conoció y un breve comentario que denota la emoción de su llegada a los medios: Lizy Tagliani ("es preciosa y se nota su corazón gigante de solo verla", Flor de la V ("no saben lo bella que es, quedé admirada"!), Florencia Peña ("mi ídola, referente desde muy chiquita. Comparto sus ideas e ideales. La amo. La amo"), Leo García ("Me encantó, es un geniooooo hermoso"), Beto Casella ("qué fotos hermosas, tan simpático y bello").

"Las cosas cambiaron", dice Miguelina. Cuenta que tuvo que hacer muchas cosas para mantener a sus hijos y pagar el alquiler. Vendió ropa, vendió objetos con alguna leyenda. Pero lo de las fotos la sorprendió. "Nunca imaginé que esto iba a pasar tan rápido", dice. "Lo hago porque no es un delito ni algo pornográfico. Son videos y fotos eróticas que no tienen por qué ver los niños. Y además yo no tengo la culpa si un papá compró las fotos y las repartió por ahí", agrega.

Qué dicen los papás sobre la maestra hot de Campana

Mientras sigue la polémica, la vida de Miguelina ya parece haber tomado otro rumbo, cada vez más lejos de la escuela y cada vez más cerca de los medios. En sus redes sociales está su vida. Ayer, mensajes para sus hijos "Domingo con los dos amores de mi vida LOS AMO BEBÉS MÍOS" y otro para sus seguidores, durante una producción de fotos eróticas: "Curo corazoncitos rotos".