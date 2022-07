Gran Hermano 2022: se filtraron las fotos hot de la maestra de Campana

Miguela explicó todo lo que está indignada con la situación que la hacen atravesar las madres del colegio de los niños. Ella contó que debió salir a vender fotos a las plataformas eróticas para poder pagar el alquiler.

maestra.jpg

"Empecé a vender fotos y videos este mes. Lo hice por necesidad. Me frustré cuando perdí los haberes de la suplencia que tenía en el anterior colegio y no llegaba a fin de mes. Cobraba $50 mil por la titularidad y pagaba $45 mil de alquilar".

"Se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda. Yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quien la compra. Sí supe que después se las pasó a otros padres y se generó un revuelo", contó sobre la filtración de las imágenes.

image.png

Gran Hermano 2022: conocé a la maestra de Campana que vende fotos eróticas y quiere entrar al reality

El casting virtual para ingresar a Gran Hermano 2022 sigue en marcha. Y llamó a miles de personas a participar y poder ser uno de los convocados (o convocadxs) del ciclo emitido por Telefe.

Y en las últimas horas, se supo que Miguelina Fredes es una de ellas. Vio el anuncio e inmediatamente preparó un video que subió a las redes a través de su cuenta de Tik Tok. Ella es docente y tiene a cargo un tercer grado en la Escuela Normal de Campana.

Nacida en Basabilbaso, y mamá de dos hijos, la joven explica que busca un lugar en la televisión como alternativa a su profesión, ya que “mi forma de ser, en las redes sociales y diferentes lugares, no condice con lo que la sociedad cree que debe ser un maestro”.

No obstante, reparte sus vocaciones entre lo artístico y lo profesional. Es Operadora socio terapéutica en adicciones, estudia psicología social, y está a punto de recibirse de Licenciada en Educación. “Pero mi pasión es el teatro” señala ante la cámara, en su video presentación.

“Veo Gran Hermano desde que era chiquita. Es la oportunidad de mi vida de ser yo, tal como soy”, indicó la postulante al reality más importante a nivel mundial, que tendrá en la TV argentina una nueva temporada antes de fin de año.