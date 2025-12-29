"Es una bomba sanitaria": denuncian un basural repleto de gusanos a cielo abierto en Villa Celina
La localidad de Villa Celina, en el Partido de La Matanza, vive una crítica situación frente a un basural a cielo abierto. Los vecinos hablan de abandono y riesgos sanitarios.
Un móvil de A24 puso en evidencia una problemática que se repite desde hace años en distintos puntos del conurbano bonaerense: los basurales a cielo abierto sin control. Esta vez, el foco está en Villa Celina, partido de La Matanza, donde una denuncia mostró el estado de abandono de lo que queda de la calle Avelino Díaz, a unas 15 cuadras de la Avenida General Paz.
Las imágenes mostradas durante el móvil reflejaron la gravedad del escenario: gusanos entre las bolsas, roedores, insectos de todo tipo, perros llevándose residuos y agua servida acumulada. “Estamos realmente en un lugar increíble de esos que dan miedo por todo concepto”, resumió el cronista.
“Lamentablemente, volvemos a estas crónicas que hemos hecho varias a lo largo del año de basurales a cielo abierto, basurales sin solución”, comenzó el periodista Gabriel Prósperi en diálogo con Antonio Laje, mientras las cámaras mostraban montañas de residuos que ocupan gran parte de la calle.
El periodista recordó que no era la primera vez que A24 llegaba a ese lugar. “Ya estuvimos acá el 1 de septiembre, cuando vinimos por las inundaciones que habían ocurrido producto de las fuertes lluvias y la falta de obras de canalización. En aquella oportunidad denunciamos este basural. Poco ha cambiado o casi nada”, señaló.
El cronista remarcó que la situación incluso empeoró con el paso del tiempo, sobre todo por las altas temperaturas. “Aquella vez hacía frío, estábamos en pleno invierno. Hoy, el hedor que estoy sintiendo es indescriptible. Moscas, ratas, pájaros, perros que se llevan bolsas con no sé qué”, describió, mientras las imágenes mostraban animales revolviendo la basura y aguas estancadas en la vereda.
Durante el móvil, el periodista fue tajante al apuntar contra la gestión municipal. “Esto no es de un día. Acá hay un intendente al que no le importa absolutamente nada lo que le pasa a la gente en su municipio. Es vergonzoso”, lanzó, en referencia a Fernando Espinoza. Y agregó: “Esto es una bomba sanitaria”.
Además del riesgo ambiental y sanitario, es un peligro cotidiano para quienes circulan por la zona. “La mitad de la calle ya está cubierta de basura. En cualquier momento va a ocurrir un accidente”, alertó Prósperi.
Según relató, los autos que pasan tocan bocina para advertir del peligro, y los propios vecinos ya naturalizaron la situación como parte del paisaje diario.
En ese contexto, el periodista se preguntó por la ausencia de intervención judicial. “Desde mi más pura ignorancia, ¿un fiscal o un juez no puede intimar de manera urgente a la Intendencia? Esto es función del municipio y no está cumpliendo sus funciones”, reclamó.
También vinculó la problemática con la falta de recolección de residuos en barrios cercanos. Según explicó, en zonas más carenciadas no hay servicio regular, por lo que los vecinos terminan trasladando la basura en carros hasta lugares donde ya hay acumulación. “Vienen, levantan la basura de su barrio y la tiran donde ven que hay basura, en este predio”, detalló.