Ola de calor extrema: alertan por temperaturas récord en Año Nuevo

Ya por la tarde, pese al ingreso de aire más fresco, las temperaturas volverán a escalar con fuerza, impulsadas por vientos del sudoeste, con máximas que oscilarán entre los 35 y 36 grados, en un escenario típicamente veraniego.

Para el domingo 28, la rotación del viento al este permitirá una moderada baja térmica, con cielo parcialmente nublado y registros máximos cercanos a los 31 grados. No obstante, el SMN advirtió que la sensación térmica podría volver a ubicarse en torno a los 36 grados.

ola de calor.png

Cómo estará el clima en Año Nuevo

El panorama cambiará nuevamente a partir del lunes 29 de diciembre, cuando el viento rote al noreste y dé inicio a un nuevo y sostenido ascenso de las temperaturas, que se extenderá durante varios días consecutivos y alcanzará su punto máximo en el cierre del año.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, en los últimos días de 2025 las mínimas se mantendrán entre 23 y 26 grados, mientras que las máximas podrían trepar hasta los 37 grados, con una tendencia claramente ascendente.

El pico de calor se espera para el miércoles 31 de diciembre, cuando algunas zonas del centro y norte bonaerense podrían registrar hasta 39 grados. Además, el sábado 3 de enero las temperaturas volverían a ubicarse cerca de los 38 grados, manteniendo un escenario de calor extremo durante los primeros días de 2026.

Si este pronóstico se confirma, gran parte del territorio bonaerense atravesará la primera ola de calor oficial del verano 2025/2026. Según los criterios del SMN, este fenómeno se declara cuando se registran al menos tres días consecutivos con temperaturas mínimas superiores a los 22 grados y máximas por encima de los 32,3 grados.

Alerta por incendios rurales en el sudoeste bonaerense

En paralelo, la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca advirtió que el avance de la ola de calor, sumado al desarrollo de la campaña de cosecha, eleva de manera significativa el riesgo de incendios rurales en al menos una docena de municipios del sudoeste bonaerense.

Las altas temperaturas, la baja humedad y la acumulación de material combustible configuran un escenario de peligro elevado, una situación que se repite cada verano en zonas productivas del interior provincial.

Ante este contexto, el gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, emitió una alerta de alto riesgo de incendios rurales para todo el fin de semana, que alcanza a múltiples distritos del sur de la provincia y a departamentos de la región pampeana.

La advertencia incluye a Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Tornquist, Saavedra, Puan, Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Guaminí, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Salliqueló y San Cayetano, donde se pidió extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar focos ígneos.