Impactante accidente en la General Paz: un camión chocó contra un colectivo y hay 18 heridos.

Embed

El SAME confirmó 19 heridos y un operativo con 20 ambulancias

El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles del incidente en diálogo con El Trece: “Cerca de las 6:30 colisionó un camión frigorífico contra un colectivo y producto de ello estallaron las ventanillas del colectivo, así como parabrisas y vidrio trasero”, explicó.

Según su testimonio, el camión “prácticamente se metió dentro de la unidad”, lo que agravó la situación.

Se montó un operativo sanitario en el lugar, incluyendo una unidad de triage para evaluar el estado de cada herido. Al menos 20 ambulancias fueron enviadas a la zona para el traslado y asistencia de pasajeros y choferes.

Traslados y primeros diagnósticos

Las 19 personas heridas -entre ellas los conductores de ambos vehículos- fueron trasladadas a distintos centros de salud porteños: Hospital Zubizarreta, Hospital Vélez Sársfield y Hospital Pirovano.

Los diagnósticos preliminares incluyen politraumatismos, cortes por vidrios, latigazos cervicales y golpes en extremidades. Crescenti indicó que, hasta el cierre del operativo, todas las víctimas se encontraban fuera de peligro.

Cómo siguió el operativo en la zona

Agentes de la Policía de la Ciudad trabajaron en la contención del tránsito y en la preservación del área del accidente, mientras que personal de Bomberos revisó la estructura del camión y del colectivo para descartar pérdidas de combustible o riesgos asociados.

Uno de los carriles de la colectora permaneció completamente interrumpido, lo que generó demoras prolongadas para automovilistas y transporte público. Fuentes oficiales recomendaron a los conductores evitar la zona y tomar vías alternativas como Avenida Beiró, Avenida Lope de Vega y General San Martín.

Testimonios y primeras versiones

Aunque todavía se aguarda el informe técnico definitivo, las primeras versiones surgidas en el lugar indican que el camión habría circulado a una velocidad superior a la permitida para ese tramo urbano y que las condiciones del asfalto húmedo pudieron haber influido en la pérdida de distancia de frenado.

“El colectivo estaba prácticamente detenido para llegar a la esquina y ahí fue cuando el camión lo agarró de atrás”, comentó uno de los pasajeros que no necesitó atención médica. Otros testigos coincidieron en que el impacto fue “muy violento”, especialmente en la zona media de la unidad donde viajaban personas de pie.