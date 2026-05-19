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El pacto secreto entre Ancelotti y Neymar: las estrictas condiciones para llevarlo al Mundial 2026

El entrenador italiano y el director deportivo de la Verdeamarela mantuvieron una videollamada decisiva con el delantero del Santos. En un mano a mano sin filtros, le plantearon normas de convivencia de cara a la cita mundialista.

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El pacto secreto entre Ancelotti y Neymar: las estrictas condiciones para llevarlo al Mundial 2026

La lista de convocados de la Selección de Brasil para el Mundial 2026 sacudió el panorama del fútbol internacional con una confirmación que generó tanta sorpresa como expectativa. Neymar vuelve a la Verdeamarela y disputará la Copa del Mundo, una determinación que Carlo Ancelotti tomó tras un largo período de evaluación. Sin embargo, detrás de este llamado existió una trastienda fundamental: una charla clave y privada en la que se definieron los términos y condiciones de su retorno al seleccionado.

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Según informó el portal Globo, el pasado jueves el entrenador italiano y Rodrigo Caetano, director deportivo de Brasil, se comunicaron por videollamada con el delantero del Santos. El objetivo del contacto a distancia fue poner sobre la mesa las nuevas pautas de trabajo del cuerpo técnico y el rol específico que el futbolista de 34 años tendrá dentro de la delegación.

Cuáles fueron las condiciones de Carlo Ancelotti para convocar a Neymar

El mano a mano virtual sirvió para que el cuerpo técnico marcara la cancha de manera tajante antes de subir al futbolista al avión. En esa conversación, le explicaron a Ney que no sería el capitán del equipo y que tampoco arrancará como titular fijo en el esquema táctico que plantea el estratega europeo.

Además de lo estrictamente futbolístico, se establecieron pautas de comportamiento fuera del césped. Ancelotti e Implante hicieron hincapié en las normas de convivencia que rigen desde su arribo a la dirección técnica, incluyendo una discusión sobre reducir la exposición en redes sociales por parte del jugador. Lejos de polemizar, trascendió que Neymar tomó de buena manera el mensaje y mostró predisposición para sumar desde donde le toque, una reacción madura que terminó de convencer al entrenador para oficializar su citación.

Qué dijo Ancelotti en conferencia de prensa sobre el regreso de Neymar

Tras la filtración de las condiciones, el propio director técnico se encargó de ratificar los motivos de la convocatoria ante los medios de comunicación, poniendo el foco en la evolución de la salud del delantero. "Lo que estuvo en evaluación todo el año fue la parte física, con Neymar era un tema físico", explicó Ancelotti, detallando que en este último año el atacante logró jugar con continuidad en el Santos y alcanzó la condición óptima requerida.

El director técnico italiano fue muy claro respecto al trato igualitario que tendrá la estrella en comparación con el resto de sus compañeros: "Tiene el mismo papel y obligación que los otros 25, de jugar o estar en el banco". A su vez, ponderó que su valor actual radica en la madurez futbolística y el impacto positivo que genera en el vestuario, comparando la elección con otros puestos específicos: "Un jugador de experiencia que en algunas posiciones, como arquero, priorizamos la experiencia como fue el caso de Weverton de Gremio". Para cerrar el tema, el DT lanzó una advertencia directa: "Quiero ser claro, limpio y honesto. Jugará, si merece jugar".

Cuántos mundiales jugó Neymar con la Selección de Brasil

Con esta confirmación oficial para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, el exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain alcanzará una marca histórica en su trayectoria personal. Neymar vuelve a la Selección de Brasil después de casi tres años de ausencia y disputará su cuarto Mundial, tras haber dicho presente en las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Con la posibilidad latente de mejorar su estado de cara al primer juego de la Copa del Mundo, el astro brasileño asume el desafío más complejo de su carrera internacional: integrarse a un proceso consolidado bajo el mando de Ancelotti aceptando un rol de reparto, con el objetivo de aportarle al grupo el cariño y la experiencia necesarios para coronar el sueño de la sexta estrella.

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