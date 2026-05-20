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Alerta máxima en Brasil: la lesión de Neymar que pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo, las alarmas se encendieron por completo en la Verdeamarela por la lesión que sufrió Neymar en su pierna derecha. Los detalles.

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Alerta máxima en Brasil: la lesión de Neymar que pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026

El camino de la Selección de Brasil hacia la cita máxima del fútbol comenzó a transitar horas de profunda incertidumbre. Cuando todo parecía encarrilarse de cara al debut definitivo, una noticia sacudió los planes del cuerpo técnico y mantiene en vilo a millones de fanáticos. Neymar presenta un edema moderado en la pantorrilla derecha que necesitará más de una semana de tratamiento antes de poder reincorporarse a los entrenamientos, una complicación física que encendió las alertas en el país vecino a menos de un mes del estreno en la Copa del Mundo.

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A pesar del riesgo evidente que conlleva citar a un futbolista entre algodones, Carlo Ancelotti decidió mantenerlo en la convocatoria oficial. El estratega italiano optó por asumir el desafío tras evaluar minuciosamente las pruebas médicas iniciales y mantener una conversación telefónica personal con el propio atacante, demostrando que, si bien el optimismo existe en la delegación, la preocupación es real y el margen de error se volvió mínimo.

Qué partidos se perderá Neymar con el Santos debido a su lesión

La inactividad del futbolista comenzará de manera inmediata en el ámbito local e internacional de clubes. Las autoridades del conjunto paulista ya confirmaron de forma oficial que el atacante estará fuera de acción durante la próxima semana con el objetivo de priorizar su salud. Debido a este tratamiento prolongado, Neymar no podrá estar presente ante San Lorenzo y difícilmente juegue ante Gremio, mientras que su participación frente a Deportivo Cuenca el 26 de mayo también está catalogada como muy improbable.

Cuál es el plan de la Selección de Brasil para recuperar a Neymar antes del debut

El cuerpo técnico de la Verdeamarela ya diseñó un cronograma específico esperando una evolución favorable de la zona afectada. El escenario que maneja el cuerpo técnico es que el delantero esté disponible a partir del 27 de mayo, fecha exacta en la que el grupo iniciará su concentración formal en el predio de Granja Comary.

Si los plazos médicos se cumplen y el jugador recibe el alta para ese día, se abrirían las puertas para su reacondicionamiento futbolístico en los compromisos previos al torneo:

  • 31 de mayo: Podría sumar minutos en el amistoso de despedida ante Panamá en el Estadio Maracaná.

  • 6 de junio: Formaría parte del segundo partido preparatorio frente a Egipto, el cual se disputará en Estados Unidos.

¿Puede Ancelotti cambiar a Neymar de la lista si no se recupera a tiempo?

Aunque la decisión del seleccionador italiano fue fríamente calculada para respaldar al referente, el reglamento le otorga una vía de escape en caso de una complicación mayor. Según informó el medio O Globo, la lista preliminar presentada a la FIFA la semana pasada permite sumar reemplazantes de emergencia si la evolución del edema no fuera la esperada y se volviera obligatorio recortar o modificar la plantilla. De todas maneras, las autoridades brasileñas confirmaron que esa posibilidad no está siendo considerada por ahora, ya que confían plenamente en una pronta recuperación.

El reloj corre de manera implacable de cara al gran objetivo del año. Brasil debutará en el Mundial el 13 de junio ante Marruecos y su máxima estrella dispone de menos de cuatro semanas para alcanzar su máximo nivel físico y futbolístico. Aunque el cuadro clínico no presenta rasgos de gravedad extrema, la tensión se mantendrá latente en cada jornada de kinesiología.

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