Alerta máxima en Brasil: la lesión de Neymar que pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026

Cuál es el plan de la Selección de Brasil para recuperar a Neymar antes del debut

El cuerpo técnico de la Verdeamarela ya diseñó un cronograma específico esperando una evolución favorable de la zona afectada. El escenario que maneja el cuerpo técnico es que el delantero esté disponible a partir del 27 de mayo, fecha exacta en la que el grupo iniciará su concentración formal en el predio de Granja Comary.

Si los plazos médicos se cumplen y el jugador recibe el alta para ese día, se abrirían las puertas para su reacondicionamiento futbolístico en los compromisos previos al torneo:

31 de mayo: Podría sumar minutos en el amistoso de despedida ante Panamá en el Estadio Maracaná .

6 de junio: Formaría parte del segundo partido preparatorio frente a Egipto, el cual se disputará en Estados Unidos.

¿Puede Ancelotti cambiar a Neymar de la lista si no se recupera a tiempo?

Aunque la decisión del seleccionador italiano fue fríamente calculada para respaldar al referente, el reglamento le otorga una vía de escape en caso de una complicación mayor. Según informó el medio O Globo, la lista preliminar presentada a la FIFA la semana pasada permite sumar reemplazantes de emergencia si la evolución del edema no fuera la esperada y se volviera obligatorio recortar o modificar la plantilla. De todas maneras, las autoridades brasileñas confirmaron que esa posibilidad no está siendo considerada por ahora, ya que confían plenamente en una pronta recuperación.

El reloj corre de manera implacable de cara al gran objetivo del año. Brasil debutará en el Mundial el 13 de junio ante Marruecos y su máxima estrella dispone de menos de cuatro semanas para alcanzar su máximo nivel físico y futbolístico. Aunque el cuadro clínico no presenta rasgos de gravedad extrema, la tensión se mantendrá latente en cada jornada de kinesiología.