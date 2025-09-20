Escándalo en Entre Ríos: una estación de servicio publicó un video con una "desaparición" simulada y provocó indignación

El repudio oficial de Shell en Argentina

La compañía Raízen, licenciataria de Shell en el país, emitió un pronunciamiento para despegarse del caso: “Condenamos toda forma de violencia y discriminación. Repudiamos el video publicado por la estación de Crespo y tomaremos las medidas necesarias”, advirtieron.

Embed Increíble.@Shell explicando cómo “deshacerse” de una mujer que incomoda.

De acá habrá aprendido Mangeri? O será al revés?

Imaginan si fuera al revés la secuencia???

No, porque literalmente no sienten ese miedo permanente, no creen que les pueda pasar, no es parte del menú… https://t.co/EyIlfZTKDM — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) September 20, 2025

Repercusiones en redes y la política

Organizaciones feministas como el Colectivo de Periodistas Feministas de Entre Ríos denunciaron que el contenido constituye un caso de violencia mediática y simbólica de género: “En un país donde se comete un femicidio cada 27 horas, es inaceptable que una empresa utilice la violencia como recurso publicitario”.

La senadora bonaerense Malena Galmarini también criticó con dureza: “Increíble, Shell explicando cómo ‘deshacerse’ de una mujer que incomoda. ¿Imaginan si fuera al revés la secuencia? No, porque literalmente no sienten ese miedo permanente. Qué peligroso”.

El episodio ya provocó un debate público sobre la responsabilidad empresarial en la comunicación y sobre cómo los mensajes de violencia simbólica refuerzan estereotipos machistas.