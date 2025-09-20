familia billetes auh créditos anses ANSES: cuáles son los aumentos para la Asignación Universal por Hijo en octubre 2025.

Aumenta la Asignación Universal por Hijo en octubre

El nuevo valor mensual pasará de $115.064,73 a $117.250,96 por hija. ANSES retiene un 20% de ese importe, que se libera una vez al año cuando se presenta la Libreta AUH.

Así, las familias cobrarán mensualmente $93.800,77 por cada menor a cargo desde octubre. La Asignación por Embarazo va a tener el mismo importe y las mismas condiciones de acreditación. En el caso de la AUH por discapacidad, el pago subirá a $305.396,11.

Los pagos se acreditan por la terminación del DNI y se inician en la primera quincena del mes. El calendario puede consultarse en anses.gob.ar o en la sección Mi ANSES.

Extras que pueden cobrar

La Tarjeta Alimentar seguirá acompañando a quienes perciben la AUH en el mes de octubre:

Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

También se mantiene la compatibilidad para madres con siete o más hijos que cobran Pensiones No Contributivas y para beneficiarios de la Asignación por Embarazo.