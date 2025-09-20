Yuyito González reveló el verdadero motivo de su separación de Javier Milei: "Cuando pasó..."

“No fue falta de amor. Fue una discusión que supimos manejar. No es fácil la vida de un Presidente. Nada ni nadie tuvo que ver con nuestra relación, nuestra ruptura ni nuestro amor. Por mi parte, tengo el sentimiento anestesiado: cuando se dio vuelta la página, empecé a tomar otra actitud, muy saludable para mí, que es aceptar las cosas como son. Soy una mujer de fe y creo que Dios me pone y me saca de lugares según su voluntad", habló de cómo se dio la ruptura con Javier Milei y desmintió que hubiera terceros en el medio.

Finalmente, dejó en claro qué huella cree que dejó en la vida del mandatario. “Estoy convencida de que fui una muy buena influencia para él", enfatizó.

Cómo anunció Yuyito González su separación de Javier Milei

Fue en abril durante una emisión de su programa televisivo Empezar el Día (Ciudad Magazine) que Yuyito González dio a conocer la ruptura con Javier Milei. "Él ha decidido terminarla y, también, fue consensuado. Estamos perfectamente bien. En perfectas condiciones de relación", explicó en aquel entonces.

Tras varios meses de rumores sobre el vínculo afectivo entre la ex vedette y el líder libertario, la presentadora destacó: “Hemos tomado esta decisión con dignidad, entereza y madurez, y anunciarlo, simplemente, porque así como lo he compartido casi un año, también era justo y lógico anunciar esta ruptura. Está todo más que bien”.

Temiendo las repercusiones de la noticia en los medios, Yuyito señaló: “No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me va a esperar doscientos millones de micrófonos a la salida del programa, sepan que no tengo nada más que decir, más que esto. Que creo que es lo más importante que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosísima. Agradecida a Dios por eso. Y agradecida por lo que viene y agradecida por lo que dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar lo que es y me da mucha felicidad”.