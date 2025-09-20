A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Triste recuerdo

El día que Thiago Medina se quebró en Gran Hermano al recordar a su madre fallecida

Luis Ventura en Secretos Verdaderos recordó con un material de archivo el momento en que Thiago Medina se quebró al hablar de su madre fallecida cuando tenía tan solo ocho años.

20 sept 2025, 22:07
El día que Thiago Medina se quebró en Gran Hermano al recordar a su madre fallecida
El día que Thiago Medina se quebró en Gran Hermano al recordar a su madre fallecida

El día que Thiago Medina se quebró en Gran Hermano al recordar a su madre fallecida

Thiago Medina atraviesa un delicado momento de salud tras el grave accidente que sufrió el pasado viernes 12 de septiembre, cuando circulaba en moto y colisionó con un auto en Francisco Álvarez. El caso fue abordado el sábado 20 de septiembre en Secretos Verdaderos (América TV) y también en numerosos programas y medios de comunicación, siempre con un tono de profundo respeto y las ganas de una pronta recuperación.

En una sección dedicada a mostrar cómo la vida de los exparticipantes de Gran Hermano puede cambiar de manera radical tras su paso por la casa —ya sea para bien o por la exposición mediática que muchas veces resulta difícil de sobrellevar—, Luis Ventura, acompañado por exhermanitos como Brian Lanzelotta, Nadia Epstein y el periodista de Desayuno Americano (América TV), Cristian Mercatante, recordó un emotivo momento de Thiago en el reality.

Leé también

El sentido mensaje de Camilota tras la última operación de Thiago Medina: "Creemos que..."

El sentido mensaje de Camilota tras la última operación de Thiago Medina: Creemos que...

En aquella oportunidad, el joven abrió su corazón ante sus compañeros al hablar de su madre, quien falleció cuando él era muy chico, y no pudo contener las lágrimas. Esa sincera presentación se convirtió en una de las más recordadas de la edición por la honestidad y la fuerte carga emocional que transmitió a todos los televidentes.

No es casualidad que uno de los más conmovidos era Nacho Castañares, quien hoy está acompañando al pie del cañón a la familia, demostrando que lo vivido fue genuino, y quien se siente muy identificado con la historia de su amigo por también perder a su mamá.

"Perder a mi mamá cuando tenía ocho años. No la pude disfrutar nunca. Siempre veía que, en el Día de la Madre, todos estaban con su mamá y yo no me sentía bien en ese momento, cuando festejaban todos", dijo quebrado totalmente Thiago en 2022.

Embed

De manera implícita, el programa resaltó la sensibilidad y la fortaleza de Thiago, así como el acompañamiento constante de su familia y de sus amigos en esta etapa tan difícil de su vida.

Cuántos hermanos tiene Thiago Medina, el ex Gran Hermano

En Gran Hermano, la historia de Thiago Medina cautivó a los espectadores. El joven, hoy de 22 años, perdió a su mamá, Marisa, cuando era un adolescente y al ingresar a la famosa casa vivía junto a su padre y sus nueve hermanos.

El joven influencer tiene nueve hermanos. Entre ellos se encuentra Brisa, melliza del joven participante. También se encuentran Lautaro, Lucas, Zoe, Enzo y Florencia. Los niños viven con Julio, el padre de Thiago, en una casa humilde de González Catán, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. La mayoría aún son menores de edad.

Camila Deniz es la hermana mayor de Thiago y desde que falleció su madreasumió el rol maternal para sus hermanos. Conocida como Camilota, la fama de su hermano ha logrado posicionarla en redes sociales, donde ya acumula más de 600 mil seguidores y se ha convertido en una fuerte influencer. La joven fue participante de Cuestión de Peso (El Trece) y se mantiene activa en redes mostrando su cotidianeidad.

thiago medina camila deniz

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina Gran Hermano Luis Ventura

Lo más visto