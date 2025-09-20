El día que Thiago Medina se quebró en Gran Hermano al recordar a su madre fallecida

"Perder a mi mamá cuando tenía ocho años. No la pude disfrutar nunca. Siempre veía que, en el Día de la Madre, todos estaban con su mamá y yo no me sentía bien en ese momento, cuando festejaban todos", dijo quebrado totalmente Thiago en 2022.

De manera implícita, el programa resaltó la sensibilidad y la fortaleza de Thiago, así como el acompañamiento constante de su familia y de sus amigos en esta etapa tan difícil de su vida.

Cuántos hermanos tiene Thiago Medina, el ex Gran Hermano

En Gran Hermano, la historia de Thiago Medina cautivó a los espectadores. El joven, hoy de 22 años, perdió a su mamá, Marisa, cuando era un adolescente y al ingresar a la famosa casa vivía junto a su padre y sus nueve hermanos.

El joven influencer tiene nueve hermanos. Entre ellos se encuentra Brisa, melliza del joven participante. También se encuentran Lautaro, Lucas, Zoe, Enzo y Florencia. Los niños viven con Julio, el padre de Thiago, en una casa humilde de González Catán, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. La mayoría aún son menores de edad.

Camila Deniz es la hermana mayor de Thiago y desde que falleció su madreasumió el rol maternal para sus hermanos. Conocida como Camilota, la fama de su hermano ha logrado posicionarla en redes sociales, donde ya acumula más de 600 mil seguidores y se ha convertido en una fuerte influencer. La joven fue participante de Cuestión de Peso (El Trece) y se mantiene activa en redes mostrando su cotidianeidad.