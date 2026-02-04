En vivo Radio La Red
Estación saludable: siguen las actividades para disfrutar del verano en la Ciudad

El Parque Saavedra extendió su horario para que más personas puedan participar de los distintos eventos que allí se realizan, desde fútbol hasta la "juegoteca".

La estación saludable del Parque Saavedra extendió su horario (Foto: Descubrir Buenos Aires).

Cada vez son más las familias que se suman a las actividades de verano en las Estaciones Saludables. Es por eso que se ha extendido el horario, de 17 a 21 hs. en el Parque Saavedra.

En la Estación Saludable del Parque Saavedra vamos a disfrutar de actividades recreativas orientadas a los jóvenes. Por un lado, el fútbol, donde se fortalecen los vínculos, la integración grupal y se promueve el juego en equipo. Por el otro, el entrenamiento funcional, enfocado al desarrollo de la fuerza, la movilidad y la coordinación mediante ejercicios funcionales.

Además, vale la pena destacar a la "juegoteca", un espacio de encuentro lúdico pensado para promover el juego guiado como herramienta de aprendizaje y construcción colectiva. Las actividades buscan mejorar el rendimiento físico general y promover una práctica activa y sostenida.

Para más información sobre las actividades en las estaciones saludables

