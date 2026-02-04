Estación saludable: siguen las actividades para disfrutar del verano en la Ciudad

Cada vez son más las familias que se suman a las actividades de verano en las Estaciones Saludables. Es por eso que se ha extendido el horario, de 17 a 21 hs. en el Parque Saavedra.
La estación saludable del Parque Saavedra extendió su horario (Foto: Descubrir Buenos Aires).
En la Estación Saludable del Parque Saavedra vamos a disfrutar de actividades recreativas orientadas a los jóvenes. Por un lado, el fútbol, donde se fortalecen los vínculos, la integración grupal y se promueve el juego en equipo. Por el otro, el entrenamiento funcional, enfocado al desarrollo de la fuerza, la movilidad y la coordinación mediante ejercicios funcionales.
Además, vale la pena destacar a la "juegoteca", un espacio de encuentro lúdico pensado para promover el juego guiado como herramienta de aprendizaje y construcción colectiva. Las actividades buscan mejorar el rendimiento físico general y promover una práctica activa y sostenida.