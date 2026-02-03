Autos de película, un punto de encuentro y dron: corrían picadas en General Paz y subían todo a redes

En las imágenes difundidas en redes sociales también se observaban autos y camionetas 4x4 realizando trompos y giros riesgosos en esquinas ubicadas a pocas cuadras de la General Paz, lo que incrementaba el peligro para peatones y otros conductores.

Las autoridades detectaron que los encuentros se organizaban los jueves por la noche en el estacionamiento de una estación de servicio Shell ubicada frente a Tecnópolis, un sitio que ya había sido señalado en el pasado como punto de reunión.

Otro año más de picadas ilegales

En enero del año anterior, un operativo similar había desarticulado picadas en otra estación de servicio ubicada sobre Figueroa Alcorta, en el barrio de Belgrano, lo que provocó que los organizadores trasladaran el punto de encuentro.

El lugar frente a Tecnópolis no es ajeno a este tipo de episodios. En 2019, una denuncia presentada por Viviam Perrone, titular de la asociación Madres del Dolor, había permitido desactivar reuniones que llegaban a convocar a más de 70 vehículos. Con el tiempo, y ante la intensificación de controles, las convocatorias suelen dispersarse o mudarse a otras zonas, aunque reaparecen cuando baja la vigilancia.

picadas

El procedimiento estuvo a cargo de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, que montó un operativo cerrojo para controlar los accesos y salidas del predio. También participaron agentes de Tránsito y Seguridad y peritos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes.

Durante el operativo se inspeccionaron 63 vehículos, se labraron 11 actas de infracción y se secuestraron 11 autos y 2 motos “por diversas irregularidades y por haber sido identificados previamente en registros fílmicos participando en carreras de velocidad”, según detallaron fuentes oficiales.

Además, se identificó a 95 personas, sin impedimentos legales, aunque varias de ellas registraban antecedentes por infracciones de tránsito vinculadas al exceso de velocidad. En el lugar también fue detectado un hombre que operaba un drone sobre la avenida para registrar las maniobras, elemento que fue secuestrado como parte de la causa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos, Contravenciones y Faltas Especiales, que labró actuaciones por infracción al artículo 132 del Código Contravencional de la Ciudad, que sanciona la realización de competencias de velocidad no autorizadas en la vía pública.