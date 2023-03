Esteban Trebucq sobre el acampe en la 9 de julio: "Muchos dirigentes recomiendan que no estudien"

"Una persona que recibe una dádiva estatal jamás va a ser libre, es presa del sistema" "Una persona que recibe una dádiva estatal jamás va a ser libre, es presa del sistema"

"Es un sistema que ha podido multiplicar la pobreza. Argentina se ha transformado en una máquina de hacer pobres".

"Tienen que soportar que los dirigentes les digan que no estudien. Muchos dirigentes recomiendan que no estudien. Quieren que esta gente sea rehén, quieren multiplicarlos"

"Se dieron de baja a beneficiarios del Potenciar Trabajo, hay 100.000 personas que no se reinscribieron. O no saben que se tienen que reinscribir o no les correspondía".

"Muchas de estas personas del Potenciar Trabajo son rehenes de estos gerentes de la pobreza".

El editorial de Esteban Trebucq en A24