Esteban Trebucq y una autocrítica por la encuesta de las "Fanta": "Tendría que haber editado el material"

“Hoy me llamó todo el mundo. Estaban todos enojados conmigo, unos decían que hacía campaña para Horacio Rodríguez Larreta, otros para Javier Milei, quien ganó la encuesta y segunda salió Cristina Kirchner”, sostuvo y explicó: “Es fácil hacer periodismo por Twitter, porque hay mucha gente que me pegó y no vio el programa y nosotros dijimos que no íbamos a contar los votos de la botella naranja”.

“Escuchando a muchos periodistas, productores y autoridades del canal, entendí que tal vez tendría que haber editado el video. Es que a mi me gusta mostrar la imagen cruda sin editar. Quería mostrar la realidad de la provincia, nada de esto estuvo planeado y de hecho la nota era para hoy y con la producción decidimos mostrarla así porque no tenemos nada que ocultar”, argumentó Trebucq.

Además, agregó: “Es cierto que había algo raro, lo dije en el video, lo denuncié, está grabado. Pero llama la atención que con los problemas que hay en el país, con la Corte Suprema de Justicia anulando las elecciones en Tucumán y San Juan y con la cadena nacional del presidente, se tomaron el tiempo de ocuparse de este programa. Llama la atención. Que bajo es el nivel de discusión política de la Argentina”.

“Si fue un error, lo asumo y pido disculpas. La próxima vez lo vamos a producir un poco más. Insisto en que no recibí presiones, hablé con todo el mundo y está todo bien y se puede ver en los posteos de los políticos. Pero habrá que ver porqué se discute más esto que los problemas del país”, cerró su editorial y le dio curso a su programa.

El descargo de Esteban Trebucq