Esteban Trebucq y su mirada sobre el tema del día: "La Justicia sacudió el avispero"

Después, explicó lo que se vivió hoy en torno a este tema: “No está resuelta esta situación. El presidente dijo que la Corte se mete en donde no debe. Evidentemente hay una decisión política de la Corte por ordenar al estado. El máximo tribunal entendió que en Tucumán, con Juan Luis Manzur, podrían estar alterando la lógica de alternancia de mandos, habiendo sido vice antes, ahora gobernador y queriendo repetir la fórmula, entendiendo la justicia que es esa fórmula, no tanto el orden lo que altera la continuidad en el poder”.