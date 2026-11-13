AUH de ANSES: cuáles son los beneficios que cobrarán en diciembre junto con el aumento

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

¿Qué otros beneficios y complementos cobran los titulares de la AUH en diciembre?

El ajuste mensual del 2,2% también actualiza el Complemento Leche del Plan 1000 Días, una prestación alimentaria destinada a titulares de la Asignación por Embarazo y a familias que perciben la AUH por hijos de hasta tres años de edad.

En diciembre, este beneficio pasará a $61.527 mensuales. Este refuerzo se liquida al 100% sin retenciones y se acredita de manera automática junto con el haber principal, consolidando un pago directo de $192.025 netos para una familia de zona general con un menor de tres años.

Asimismo, las familias con hijos menores de tres años pueden acceder a otros beneficios complementarios vigentes durante diciembre:

Asignación por Cuidado de Salud Integral: incluida dentro del Plan 1000 Días, se trata de una prestación que se abona una vez al año y cuyo monto equivale al valor completo de la AUH. Con la actualización de diciembre, alcanzará los $163.122 netos por hijo en la zona general y los $212.060 en la Zona Austral. Para cobrarla, es requisito indispensable cumplir con los controles médicos periódicos y el calendario de vacunación obligatorio.

Tarjeta Alimentar: los beneficiarios de la AUH continúan percibiendo este refuerzo alimentario de forma automática junto con su prestación mensual, aunque sus montos no se modifican automáticamente al ritmo de la inflación mensual.

¿Cuáles son los nuevos montos del SUAF de ANSES en diciembre de 2026?

Las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), destinadas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo, también recibirán la suba del 2,2% en el último mes del año. Estas prestaciones se abonan en su totalidad sin retenciones y varían según los topes de ingresos del grupo familiar.

Los valores netos estimados por hijo según cada tramo salarial son los siguientes:

Primer rango de ingresos: $81.572 netos por hijo.

Segundo rango de ingresos: $55.026 netos por hijo.

Tercer rango de ingresos: $33.282 netos por hijo.

Cuarto rango de ingresos: $17.176 netos por hijo.

En paralelo, el organismo actualizará los límites de ingresos familiares vigentes que determinan el acceso a cada escala, así como los importes correspondientes a las asignaciones por hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en diciembre de 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organiza el depósito de las asignaciones de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. A continuación, el cronograma de pagos completo: