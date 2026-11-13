En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Reajuste

AUH de ANSES: cuáles son los beneficios que cobrarán en diciembre junto con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza los haberes y refuerzos del último mes del año. Conocé los montos netos en mano, el alcance del Plan 1000 Días y qué pasa con los pagos adicionales.

Cuáles son los beneficios que cobrarán en diciembre los beneficiarios de AUH junto con el aumento (Foto: A24.com).

Cuáles son los beneficios que cobrarán en diciembre los beneficiarios de AUH junto con el aumento (Foto: A24.com).

Con el incremento del 2,2% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un monto neto en mano de $130.498 por cada menor en diciembre de 2026, cifra que representa el 80% del valor general tras aplicarse la retención habitual del 20%. En el caso de familias con hijos menores de tres años, el ingreso conjunto ascenderá a $192.025 netos al sumarse el Complemento Leche actualizado.

Leé también El Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH y extras para diciembre
El Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH y extras para diciembre

¿Cuánto se cobra de AUH y AUE de ANSES en diciembre de 2026?

La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente desde 2024, que ajusta mensualmente las prestaciones sociales tomando como referencia la inflación registrada dos meses atrás. Sobre el valor bruto total de la asignación, el organismo previsional deposita cada mes el 80% de forma directa y retiene el 20% restante hasta la acreditación anual de los controles de salud y escolaridad mediante la Libreta AUH.

El desglose de los montos brutos, las retenciones y el dinero neto de bolsillo para la zona general en diciembre queda conformado de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): el monto total asciende a $163.122 (una suba de $3.511 respecto de noviembre). Con la retención del 20% ($32.624), el titular cobra $130.498 netos en mano por hijo.

  • AUH por hijo con discapacidad: el valor general alcanza los $531.137. Aplicado el descuento del 20% ($106.227), el depósito mensual directo es de $424.910 netos.

  • Asignación por Embarazo (AUE): al igual que la AUH, el total bruto llega a $163.122, con un pago mensual neto de $130.498 y un saldo retenido de $32.624.

En tanto, quienes residan en las provincias alcanzadas por el diferencial de Zona Austral percibirán importes superiores: el valor general de la AUH se ubicará en $212.060 (es decir, $169.648 netos en mano), mientras que la prestación por hijo con discapacidad ascenderá a $690.480 totales ($552.384 netos).

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar para noviembre

¿Qué otros beneficios y complementos cobran los titulares de la AUH en diciembre?

El ajuste mensual del 2,2% también actualiza el Complemento Leche del Plan 1000 Días, una prestación alimentaria destinada a titulares de la Asignación por Embarazo y a familias que perciben la AUH por hijos de hasta tres años de edad.

En diciembre, este beneficio pasará a $61.527 mensuales. Este refuerzo se liquida al 100% sin retenciones y se acredita de manera automática junto con el haber principal, consolidando un pago directo de $192.025 netos para una familia de zona general con un menor de tres años.

Asimismo, las familias con hijos menores de tres años pueden acceder a otros beneficios complementarios vigentes durante diciembre:

  • Asignación por Cuidado de Salud Integral: incluida dentro del Plan 1000 Días, se trata de una prestación que se abona una vez al año y cuyo monto equivale al valor completo de la AUH. Con la actualización de diciembre, alcanzará los $163.122 netos por hijo en la zona general y los $212.060 en la Zona Austral. Para cobrarla, es requisito indispensable cumplir con los controles médicos periódicos y el calendario de vacunación obligatorio.

  • Tarjeta Alimentar: los beneficiarios de la AUH continúan percibiendo este refuerzo alimentario de forma automática junto con su prestación mensual, aunque sus montos no se modifican automáticamente al ritmo de la inflación mensual.

¿Cuáles son los nuevos montos del SUAF de ANSES en diciembre de 2026?

Las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), destinadas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo, también recibirán la suba del 2,2% en el último mes del año. Estas prestaciones se abonan en su totalidad sin retenciones y varían según los topes de ingresos del grupo familiar.

Los valores netos estimados por hijo según cada tramo salarial son los siguientes:

  • Primer rango de ingresos: $81.572 netos por hijo.

  • Segundo rango de ingresos: $55.026 netos por hijo.

  • Tercer rango de ingresos: $33.282 netos por hijo.

  • Cuarto rango de ingresos: $17.176 netos por hijo.

En paralelo, el organismo actualizará los límites de ingresos familiares vigentes que determinan el acceso a cada escala, así como los importes correspondientes a las asignaciones por hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio.

¿Cuándo cobran los titulares de la AUH en diciembre de 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organiza el depósito de las asignaciones de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. A continuación, el cronograma de pagos completo:

  • DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre
  • DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre
  • DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre
  • DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre
  • DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES Diciembre
Notas relacionadas
Aumento confirmado: cuánto pagará ANSES a los beneficiarios de la AUH en diciembre
ANSES pagará hasta $915.557 a titulares de AUH en noviembre: la escala completa por cantidad de hijos
AUH: adelantan cuánto pagaría ANSES en diciembre con el aumento

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar