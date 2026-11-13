Nicole Neumann volvió a la música junto a Martín Cirio con una estética ochentosa y una frase viral: el video

El videoclip tiene una historia particular que acompaña el espíritu descontracturado de la canción. Todo comienza con Martín Cirio caminando por una vereda mientras habla sobre un invitado que finalmente no podrá formar parte de una producción. Sin embargo, la situación toma un giro inesperado cuando el influencer termina chocando contra un árbol y queda inconsciente.

En ese momento, una mujer se acerca para asistirlo y lo traslada hasta una clase de aerobic. Allí aparece Nicole Neumann, quien se convierte en una de las protagonistas de la secuencia y despliega una coreografía acompañada por una puesta visual que remite directamente a los videoclips pop de los años 80.

A lo largo del material audiovisual, ambos artistas alternan escenas de baile con una pequeña historia que acompaña la letra, centrada en el interés amoroso de una adolescente por un chico de su barrio.

Cuál es la frase viral de Nicole Neumann que volvió a cobrar protagonismo seis años después

Uno de los momentos más llamativos de Do You Wanna Dancing aparece en el estribillo, cuando se escucha la expresión que convirtió a Nicole Neumann en protagonista de innumerables memes y comentarios en las redes sociales.

La canción incluye versos como "en la esquina vive un chico que me gusta" y "no sé qué hacer para darle a entender", que construyen un relato adolescente sobre el enamoramiento, los encuentros y la timidez. Sin embargo, el fragmento que concentra todas las miradas llega cuando la letra incorpora la frase "Gracias a Dios existen los screenshots".

La referencia no es casual, ya que remite a un episodio que tuvo lugar en 2020, cuando la modelo se desempeñaba como panelista de Nosotros a la mañana, el ciclo que se emitía por El Trece.

En aquel momento, Nicole atravesaba una conflictiva separación de su entonces marido, el exfutbolista Fabián Cubero, y protagonizaba distintos cruces públicos vinculados con versiones sobre unas vacaciones.

En medio de aquella discusión, la modelo hizo referencia a las pruebas que tenía para respaldar su postura y lanzó una declaración que rápidamente trascendió la pantalla.

"Existen siempre dos versiones y también existen las capturas de pantalla, gracias a Dios, los screenshots", expresó en aquella oportunidad.

La frase tuvo una muchísima repercusión y terminó convirtiéndose en una de las declaraciones más recordadas de aquella etapa de su exposición mediática. Con el paso del tiempo, quedó instalada en el universo de los memes y las referencias del espectáculo argentino.

Ahora, seis años después, Nicole Neumann decidió recuperar aquel momento y llevarlo directamente a una canción junto a Martín Cirio, quien suele incorporar guiños a personajes y situaciones populares de la televisión y la farándula en sus producciones.

Así, con una propuesta que combina nostalgia, humor y una estética ochentosa, la modelo volvió a grabar música después de 32 años y encontró una manera muy particular de traer al presente una frase que ya forma parte de su historia mediática.